G7貿易部長會就強迫勞動發表首份聯合聲明

七國集團（G7）貿易部長會議10月22日在倫敦舉行，與會國代表同意合作消除供應鏈中出現強迫勞動的情況。這是G7首次就這個議題制定具體政策，以及首次就強迫勞動發布聯合聲明。
聲明沒點名提及任何國家，但中國新疆維吾爾自治區的人權問題顯然是目標。內文稱G7貿易部長們對「在全球供應鏈中使用任何形式的強迫勞動，包括國家支持的、對弱勢群體及少數民族進行強迫勞動」表示關切。
全球有約有2,500萬人被強迫勞動，聲明呼籲所有國家、跨國企業以及公司，還有強迫勞動的受害者合作，從全球供應鏈消除這種操作。
部長們亦表示，執行例如進出口限制，會是消除強迫勞動的一個重要工具。
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文中稱，為讓企業更易證明它們沒涉及侵犯人權，G7將促進聯合國及其他國際組織發展出分享有關強迫勞動數據的、共用的指引。
日本放送協會（NHK）10月23日稱，據觀察，G7發表這份聯合聲明，是希望藉此表示，成員國將團結地要求中國就有關問題作出改善。