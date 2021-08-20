美報告指責中國政府「強迫勞動」　官媒集體炮轟美國人口販運罪行

撰文：彭琤琳
出版：更新：

美國國務院7月發布年度「販運人口報告」，繼續把中國列入表現最差的第三類國家的名單，稱中國有「普遍的強迫勞動的政策或模式」，尤其是在新疆地區。

對於上述指控，《人民日報》、《新華社》、《共青團中央》等中國官媒近日集體發文炮轟美國的「人權劣跡」，稱其在打擊人口販運的努力蒼白無力，是「雙標大國」和「賊喊捉賊」。

《人民日報》批評美國沒有資格充當「人權判官」。（微博）

《人民日報》「鐘聲」和「望海樓」周五（20日）均發表文章「起底」美國人口販運罪行。「鐘聲」的文章指出，「美國的起家與血腥殘暴的奴隸貿易直接相關，這一罪惡歷史永遠無法洗白。跨大西洋奴隸貿易是歷史上規模最大的長距離強迫人口流動。」

文章還稱，美國喜歡對他國指手畫腳，但自己國內，人口販運、強迫勞動卻無處不在。據美國非營利組織「北極星計劃」統計，2007年底至2019年底，向美國「全國人口販運熱線」報告的案件共有63,380宗，其中2019年報告人口販運案件115,00宗，涉及受害者22,326人。

「望海樓」的文章同樣指出，美國人口販運罪行荼毒廣泛。近5年來，美國50州和華盛頓哥倫比亞特區均報告了強迫勞動和人口販賣案；每年從境外販賣至全美從事強迫勞動的人口達10萬，其中大多數來自包括印度、墨西哥、越南和非洲、中南美洲多國在內的近40個國家

文章批評，美國不把精力用於反躬自省的正事上，反倒在世界各地充當「人權教師爺」，惡意給他國潑髒水、編罪狀，甚至利用人權藉口干涉他國內政、拉幫結派、操縱國際輿論，這一套「雙重標準」讓世界各國嗤之以鼻。

《新華社》用數據和事例詳細列舉美國的人口販運罪行。（新華社）

《新華社》則於周四（19日）也發表了《罄竹難書！美國人口販運罪行史話》和《「人權燈塔」實為「拐賣大國」的美國真相》兩篇文章，­用數據和事例詳細列舉美國的「血腥販奴歷史」，並指控其非法販運牟利、虐待非法移民、強迫勞動普遍、肆意抓捕關押等。

文章強調，事實表明，在人權領域劣跡斑斑的美國根本沒有資格拿「人權」說事。「美國把自己列為全球『表現最好』的國家之一，讓世界再次見證了這個『雙標大國』賊喊捉賊的套路。」

「共青團中央」的微信公眾號也引用了《新華社》數據稱，1619年第一批非洲黑人被運到「新大陸」，開啟了美國數百年販賣、虐待和歧視黑奴的血淚歷史。「352年間1250萬人被販賣，美國獨立後仍合法蓄奴牟利」、「奴隸制廢除150年後，每年仍有10萬人被販賣」等等。

此外，「中新網」同日也在《美國人權劣跡豈能靠抹黑他國洗白？》一文批評，所謂年度「販運人口報告」是基於大量謊言和虛假信息，對其他國家橫加指責、污蔑抹黑。文章稱，如今美國屢屢用來攻擊他國的「強迫勞動」方面，其自身即是一部典型反面教材。據一些行業協會統計，美國至今仍有約50萬名童工從事農業勞作。過去5年，每年被販賣至美國從事強迫勞動的人口多達10萬人，其中一半被販賣到「血汗工廠」或遭受家庭奴役。

從種族滅絕到販賣人口　北京輿論戰反守為攻被控人口販賣和性侵　美國奧運體操金牌教練自殺亡墨西哥起訴美國槍械製造商助長非法武器販運　引發大量流血事件
人權
美國
發表評論...