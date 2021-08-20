美報告指責中國政府「強迫勞動」　官媒集體炮轟美國人口販運罪行

美國國務院7月發布年度「販運人口報告」，繼續把中國列入表現最差的第三類國家的名單，稱中國有「普遍的強迫勞動的政策或模式」，尤其是在新疆地區。



對於上述指控，《人民日報》、《新華社》、《共青團中央》等中國官媒近日集體發文炮轟美國的「人權劣跡」，稱其在打擊人口販運的努力蒼白無力，是「雙標大國」和「賊喊捉賊」。



《人民日報》批評美國沒有資格充當「人權判官」。（微博）

《人民日報》「鐘聲」和「望海樓」周五（20日）均發表文章「起底」美國人口販運罪行。「鐘聲」的文章指出，「美國的起家與血腥殘暴的奴隸貿易直接相關，這一罪惡歷史永遠無法洗白。跨大西洋奴隸貿易是歷史上規模最大的長距離強迫人口流動。」

文章還稱，美國喜歡對他國指手畫腳，但自己國內，人口販運、強迫勞動卻無處不在。據美國非營利組織「北極星計劃」統計，2007年底至2019年底，向美國「全國人口販運熱線」報告的案件共有63,380宗，其中2019年報告人口販運案件115,00宗，涉及受害者22,326人。

「望海樓」的文章同樣指出，美國人口販運罪行荼毒廣泛。近5年來，美國50州和華盛頓哥倫比亞特區均報告了強迫勞動和人口販賣案；每年從境外販賣至全美從事強迫勞動的人口達10萬，其中大多數來自包括印度、墨西哥、越南和非洲、中南美洲多國在內的近40個國家

文章批評，美國不把精力用於反躬自省的正事上，反倒在世界各地充當「人權教師爺」，惡意給他國潑髒水、編罪狀，甚至利用人權藉口干涉他國內政、拉幫結派、操縱國際輿論，這一套「雙重標準」讓世界各國嗤之以鼻。

《新華社》用數據和事例詳細列舉美國的人口販運罪行。（新華社）

《新華社》則於周四（19日）也發表了《罄竹難書！美國人口販運罪行史話》和《「人權燈塔」實為「拐賣大國」的美國真相》兩篇文章，­用數據和事例詳細列舉美國的「血腥販奴歷史」，並指控其非法販運牟利、虐待非法移民、強迫勞動普遍、肆意抓捕關押等。

文章強調，事實表明，在人權領域劣跡斑斑的美國根本沒有資格拿「人權」說事。「美國把自己列為全球『表現最好』的國家之一，讓世界再次見證了這個『雙標大國』賊喊捉賊的套路。」

「共青團中央」的微信公眾號也引用了《新華社》數據稱，1619年第一批非洲黑人被運到「新大陸」，開啟了美國數百年販賣、虐待和歧視黑奴的血淚歷史。「352年間1250萬人被販賣，美國獨立後仍合法蓄奴牟利」、「奴隸制廢除150年後，每年仍有10萬人被販賣」等等。

此外，「中新網」同日也在《美國人權劣跡豈能靠抹黑他國洗白？》一文批評，所謂年度「販運人口報告」是基於大量謊言和虛假信息，對其他國家橫加指責、污蔑抹黑。文章稱，如今美國屢屢用來攻擊他國的「強迫勞動」方面，其自身即是一部典型反面教材。據一些行業協會統計，美國至今仍有約50萬名童工從事農業勞作。過去5年，每年被販賣至美國從事強迫勞動的人口多達10萬人，其中一半被販賣到「血汗工廠」或遭受家庭奴役。