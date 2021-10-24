新冠肺炎｜歐洲疫情升溫　英國過去7天染疫人數上升15%

歐洲的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情升溫。英媒10月23日報道，英國過去7天有333,465萬人感染新冠肺炎，比前一週上升15%，創下自7月21日以來的新高。



路透社10月23日報道，英國政府的衞生顧問10月22日指，應準備重新實施包括在家工作在內的防疫措施，因為及早行動可減低日後需實施更嚴格措施的機會。首相約翰遜（Boris Johnson）說，他預料不會再實施封鎖措施。

英國過去一週的新冠肺炎死亡個案上升12%，累計死亡人數為139,461人，是歐洲第二高。

俄羅斯新冠肺炎疫情：圖為10月13日，俄羅斯醫護人員在首都莫斯科一間收治新冠肺炎病人的醫院外，運送一名病人。（Reuters）

俄羅斯死亡個案最多

全歐洲新冠肺炎死亡個案最多的國家是俄羅斯。美聯社10月23日稱，俄羅斯過去24小時再新增1,075宗死亡個案，累計死亡人數為229,528人。全國10月23日新增37,678宗確診個案，創單日新高。

德國發病率創新高

德國羅伯特·科赫研究所（Robert Koch Institute）表示，截至10月23日，全國過去7天內的每10萬人發病率上升至100人，是自5月中以來的新高。衞生部長施潘（Jens Spahn）指，疫苗接種計劃令德國目前能更好地應對疫情，但政府直至2022年春季前也不會撤銷對沒接種疫苗人士的口罩令和室內活動限制。