中巴經濟走廊負責人：美印試圖欲令巴基斯坦脫離「一帶一路」

巴基斯坦總理特別助理、中巴經濟走廊（CPEC）事務局負責人曼蘇爾（Khalid Mansour）10月24日表示，美國和印度正共同謀劃，試圖破壞中巴經濟走廊的進一步發展，這樣的企圖不會成功。



據巴基斯坦《黎明報》10月24日報道，曼蘇爾在卡拉奇商學院舉辦的中巴經濟走廊峰會上提到，美國和印度正在開展新一輪「虛假訊息」攻勢，通過資助智庫和媒體等方式，發表與中巴經濟走廊有關的不實言論，其中包括該項目「讓巴基斯坦陷入債務陷阱」等，惡意煽動輿論。這些言論已經多次被巴基斯坦政府用公開透明的實際數據證明是偽造的，一次次反覆炒作毫無意義。

2021年4月22日，中國駐巴基斯坦大使農融（中）考察了中巴經濟走廊——拉沙卡伊特殊經濟區（SEZ）。（Twitter@Nong Rong）

曼蘇爾還特別提到，美國和印度試圖操縱巴基斯坦脱離中國「一帶一路」倡議，「這是不可能的」。

此外，曼蘇爾還透露中巴經濟走廊事務局與美國大使館對此進行了詳細溝通，中巴經濟走廊是中國「一帶一路」倡議的一部分，這是一項對全球都意義重大的方案，許多國家參與其中並實現共贏。

「我告訴美方，CPEC也適用於他們。他們表達了希望以某種方式參與的願望。」曼蘇爾說，巴方正在尋求將CPEC擴展到阿富汗，並討論了由塔利班領導的阿富汗加入中巴經濟走廊的可能性。目前，中巴經濟走廊正進入第二階段建設，「第二階段將比第一階段大一個數量級」。

土耳其阿納多盧通訊社注意到，美國一直反對中巴經濟走廊項目，但這是伊斯蘭堡首次直言不諱做出反應。