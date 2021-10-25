習近平：中國維護國際公平正義作出重大貢獻

中國國家主席習近平10月25日在北京出席中國恢復聯合國合法席位50週年紀念會議上發表講話，表示中國恢復在聯合國席位，是世界上愛好和平及正義的國家共同努力的結果。



習近平25日指出，恢復聯合國席位標誌着中國人民重新走上聯合國舞台，對中國和世界都具有重大深遠的意義。

習近平強調，中國人民始終同世界各國人民團結合作，維護國際公平正義，為世界和平與發展作出了重大貢獻。中國人民始終奉行獨立自主的和平外交政策，堅決反對霸權主義和強權政治，堅定支持廣大發展中國家維護自身主權、安全、發展利益的正義鬥爭。

他表示，「我們應該順應歷史大勢，堅持合作、不搞對抗，堅持開放、不搞封閉，堅持互利共贏、不搞零和博弈，堅決反對一切形式的霸權主義和強權政治，堅決反對一切形式的單邊主義和保護主義。」

他又指，站在新的歷史起點，中國將堅持走和平發展之路，始終做世界和平的建設者；堅持走改革開放之路，始終做全球發展的貢獻者；堅持走多邊主義之路，始終做國際秩序的維護者。

習近平呼籲國際社會應該加強合作，共同應對人類面臨的各種挑戰和全球性問題，包括地區爭端和恐怖主義、氣候變化、網絡安全、生物安全等。