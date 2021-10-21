NBA球星簡達批習近平獨裁　中國斥其博取注意　騰訊取消賽事直播

NBA波士頓塞爾特人隊中鋒簡達（Enes Kanter）10月20日在社交網站發文，指「西藏屬於西藏人民」，並批評中國國家主席習近平為獨裁者。路透社10月21日引述中國外交部發言人回應稱，簡達是試圖引起注意，又指他的言論不值得駁斥。

在中國社交平台微博，有多達61.5萬人關注的波士頓塞爾特人粉絲帳號宣布停止更新。美媒報道，中國騰訊已取消了塞爾特人隊10月20日賽事的網絡直播。



發文談「自由西藏」

簡達為土耳其裔球員，他10月20日在Twitter發文，內容指「親愛的殘暴獨裁者習近平與中國政府，西藏屬於西藏人民！」帖文並加上「#自由西藏」的標籤。

他又上傳長約2分46秒影片，片內他穿上印有達賴喇嘛照片的衣服，他談到「我給中國政府的訊息，就是『自由西藏』（Free Tibet），西藏屬於西藏人民。」

Dear Brutal Dictator XI JINPING and the Chinese Government



Tibet belongs to the Tibetan people!#FreeTibet pic.twitter.com/To4qWMXK56 — Enes Kanter (@EnesKanter) October 20, 2021

他也指「我在這裏是要加上我的聲音，說出西藏正在發生的事情，在中國政府的殘暴統治下，西藏人民的基本權利和自由並不存在。」他在另一社交平台Instagram也有發表類似帖文。

路透社的報道指，簡達10月20日在對陣紐約人（New York Knicks）的比賽時，穿上印有「自由西藏」字句的鞋子。

中國：試圖引起注意

報道又指，中國外交部發言人汪文斌10月21日在記者會回應表示，簡達是試圖引起注意，他的言論不值得駁斥，汪文斌稱，中方絕不接受那些詆毀西藏發展進步的攻擊。

在波士頓塞爾特人官方微博的帖文下，則出現不少中國網民批評簡達的留言。

擁有61.5萬人關注的「凱爾特人微速遞」微博帳號發表聲明稱，從即日起停止更新（網站截圖）

微博粉絲割席

在微博擁有61.5萬人關注的「凱爾特人微速遞」帳號發表聲明稱，從即日起將不再報道有關波士頓塞爾特人隊的任何信息，微博停止更新，帖文指「對任何破壞民族和諧和祖國尊嚴的行為，堅決抵制！」

騰訊取消賽事直播

《華盛頓郵報》報道，在事件發生後，中國騰訊已取消了塞爾特人隊10月20日與紐約人賽事的網絡影片直播，報道又指，根據騰訊體育App顯示，塞爾特人隊或76人隊之後的賽事，也只有圖文形式轉播，沒有影片直播。

根據騰訊網站顯示，塞爾特人隊（在中國內地譯名為凱爾特人）的最新賽事只有文字形式的報道，沒有影片回放（網站截圖）

簡達過去曾多次就政治議題發表意見，他本是土耳其人，近年就家鄉政局發表評論，因此引來土耳其政府支持者不滿，土耳其在2017年註銷簡達的護照，令他成為無國籍人士。