加媒稱加拿大從未承認台灣是中國一部分　中國駐加使館表態

加拿大在新疆、台灣以及孟晚舟問題上與中國交惡多時。日前，有加拿大媒體稱「加拿大從未承認台灣是中國一部分」。對此，中國駐加拿大使館回應。



針對加拿大《環球郵報》10月21日刊登的涉台言論，中國駐加拿大使館發言人回應表示，相關言論充滿對歷史的無知和對中國的挑釁，中方表示堅決反對。

10月21日，加拿大《環球郵報》刊登一位分析人士文章，稱「加拿大一個中國政策從未承認台灣是中國的一部分」。文章並呼籲加政府「重新考慮對台戰略」。

中國駐加使館發言人就此指出，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。一個中國原則是公認的國際關係準則和國際社會普遍共識，也是中國同包括加拿大在內的各國發展友好合作關係的政治基礎。一個中國原則沒有任何歧義，也不存在其他任何解讀。

發言人指出，蔡英文當局謀求「台獨」分裂，勾連外部勢力進行謀「獨」挑釁，這是當前兩岸關係緊張動盪的根源。一段時間以來，美方在售台武器、加強美台官方軍事聯繫等方面消極動作不斷，還拉攏包括加拿大在內的盟友，多次在台灣海峽炫耀武力、滋事挑釁，嚴重破壞地區和平穩定。

發言人強調，中方捍衛國家主權和領土完整的決心與意志堅定不移。搞「台獨」是死路一條。發言人奉勸加個別勢力恪守職業操守，立即停止政治操弄，停止發表涉台錯誤言論，以免自取其辱。