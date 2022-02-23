日本變態男洗腦　強迫妻子一家互殺　幫忙棄屍還討好兇手

提到「北九州監禁殺人事件」，日本人都會覺得毛骨悚然！這起事件被日本人與「世田谷一家殺人事件」、「赤城神社主婦失蹤事件」同列為「平成怪奇事件」中，前幾名恐怖的社會案件。



在1996年到1998年這段期間，一對夫妻將一家六口監禁，之後這一家人一一慘遭殺害，所有屍體都先被肢解，之後再用攪碎機搗碎，最後丟入大海，一家六口宛如不曾存在過。

然而，這起連續殺人案最恐怖的並非行兇手法，而是主嫌如何控制人心，教唆受害人們互相殘殺，讓他們精神崩潰、心力交瘁而死……

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家長眼中的好學生，卻成為性侵準岳母、蹂躪女友的變態虐待狂

這起事件的主嫌名叫松太永，家裏靠着父親賣棉被，過着還算富裕的生活，他從小備受媽媽和祖母的溺愛，也一直都是父母心中的標準好學生。直到青少年時期，松太永的行為漸漸出現一些問題，在他17歲那年，他因為把離家出走的少女騙回家，最後被高中退學。松太永在19歲那年結了婚，還生了個小孩，但其實他還跟很多女孩交往，其中一個，就是這起事件的共犯，也就是他後來的妻子——緒方純子。和松太永一樣都在福岡出生的緒方純子，家裏是當地的望族，雖然她和松太永讀同一個高中，但兩人僅是點頭之交。然而，有一次松太永無聊翻畢業紀念冊，翻着翻着，看見哪個女的好看就打給她，而純子正是他的獵物。就這樣，他們兩個重新聯絡上了。純子本來對他沒什麼印象，但松太永卻開始裝熟，還吹噓自己家裏多有錢、自己相貌有多麼出眾。很快地，純子就被這些甜言蜜語給騙了，兩人開始交往。

不久，兩人在交往的事情被純子的家人發現，知道對方是有婦之夫後，純子的家人要求他們分開。不過松永太不放棄，靠着他那三寸不爛之舌，謊稱他會很快離婚，也願意入贅到對方家，因為純子才是他心中那個「對的人」！就這樣，純子的家人相信松永太。但之後，純子的媽媽緒方靜美卻發現，自己的女兒竟被松永太虐待，震驚不已的她要求這對小情侶分開，不料她不但沒能救出女兒，自己還被松永太騙到賓館強姦。而純子也被松永太逼迫打給家人，說要跟他們斷絕關係，不然就要自殺。就這樣，純子精神上孤立無援，失去逃離松永太的機會，之後還跟他生了兩個小孩。但她卻不知道，這一切，只是一場惡夢的開頭而已。

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從脅迫詐欺到變態殺人，他操弄人心的功力越來越可怕

1983年，松永太靠着向銀行借錢和精良的話術，經營賣「劣質棉被」的公司。他逼迫他的員工到各個家庭推銷他們的劣質商品，如果員工不聽話，他就會透過電擊還有怪力亂神的說詞，虐待他們，並叫他們跟自己家裏拿錢。唯一幸運的，大概是松永太的元配，她在這一年靠着控告他家庭暴力，帶着小孩逃離了松永太的掌控，永遠不用再受這個變態的折磨。之後，因為生意越做越大，松永太被警方盯上。1992年，警方以詐欺罪及脅迫罪通緝松永太，而被通緝的他也帶着純子走上逃亡之路。在逃亡期間，松永太逼迫純子打電話回去哭着向家人拿錢。一直到1997年，緒方家總共匯了63次，總共給了超一千五百萬日圓。同時，松永太也盯上了一名獨自扶養十歲女兒的單親爸爸——虎谷久美雄。他用合夥投資的名義，一再拐騙虎谷，很需要錢的虎谷也慢慢掉入陷阱，最後和女兒一起搬入松永太的公寓中。

在他們同住的期間，松永太會將虎谷灌醉，然後逼他寫下過去自己所犯的罪行。漸漸地，松永太握有虎谷的把柄，之後把虎谷監禁在廁所，叫純子監視，並要求他打電話向親友拿錢，若是不從，就拿電擊棒電他，就這樣，虎谷的錢財漸漸被榨乾。虎谷在寒冬中，只有薄衣可以穿，每天只能吃一餐泡麵，而且沒有在十分鐘內吃完就會被電擊。很快地，他營養失調、開始上吐下瀉，松永太還逼他吃他自己的大小便，用瓶子毆打他，甚至叫虎谷的女兒咬他，用精神、肉體兩方面的折磨將虎谷逼入絕境。過沒多久，虎谷因為精神崩潰、心力衰竭而死。沒想到松永太發現他死後，竟轉頭告訴虎谷的女兒：「你的爸爸是因為你而死，他身上有你的咬痕，如果警察來的話，你就會是殺人犯。」被嚇壞的十歲小女孩只好乖乖聽話，協助松永太處理屍體，肢解自己的父親，並用攪碎機搗碎，最後和純子一起將肢解後的屍體丟入大海，而這名女孩就這樣被他們夫妻倆監禁整整七年，還得照顧殺害父親兇手的兩個兒子。這起事件已經非常令人毛骨悚然，但松永太和純子在此之後做出的事，才真正令整個日本社會感到極度恐懼。

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一家六口被虐待到精神崩潰、互相殘殺

因為搖錢樹虎谷死了，松永太開始把腦筋動到純子的家人身上。他把純子參與殺害、肢解的過程全部告訴緒方一家，並欺騙他們純子是主謀。為了維護一家的名聲，緒方一家前前後後給了松永太六千三百萬日圓。而後，松永太慢慢知道緒方一家快要付不出錢了，陰狠的他開始挑撥他們一家六口的關係。首先，他先後強姦了純子的媽媽和妹妹。之後有一次，松永太在把妹夫灌醉之後，告訴他：「雖然你看似是家中的繼承人，但你名下沒有任何土地，他們不過是在騙你。」還告訴他：「緒方一家的女生都跟他發生過關係，她們就是這麼放蕩。」被煽動的妹夫在酒醉之後，一氣之下打了緒方一家的人，之後還把自己的十歲的女兒、五歲的兒子交給松永太。就這樣，松永太得到更多籌碼，得以操弄這一家人。

松永太用純子的姪子姪女威脅，把緒方一家全部監禁起來。一開始，松永太要求純子對自己61歲的爸爸施以電擊，並用電棍打擊自己父親，最後純子親眼看着自己的父親跪在地上求饒，最後在痛苦下死去。松永太也命令緒方一家人處理好純子父親的遺體。之後純子的母親靜美似乎精神崩潰，不斷大叫。崩潰的純子把自己母親拉進浴室，松永太同時也便命令純子的妹夫用電線勒住靜美，再叫純子的妹妹按住自己母親的手腳讓她無法掙扎，最後他們聯合殺了純子的母親。在這段日子裏，純子的妹妹一直是松永太的性奴，不管她是否有孕在身，他都一再地強姦她。到後來，因為天天受到電擊的，她漸漸失去聽力，松永太覺得留着她也沒有用，因此叫他的妹夫和他的十歲女兒，殺了純子的妹妹。而妹夫在殺害自己老婆和岳母後也精神崩潰，最後因心力衰竭而死。緒方一家六口，還活着的就只剩當初拿來控制緒方一家的兩位孩童人質，不過對松永太來說，他們已沒有任何利用價值，因此他命令十歲的姊姊殺了自己的親弟弟。接着，再叫純子和虎谷的女兒活活電死這名十歲女童。就這樣，緒方一家六口就在半年內全部遭到殺害，而他們的屍骨都像虎谷一樣，搗碎後丟入海裏，六個人彷彿從來沒有存在過……

一直到2002年，虎谷已經十七歲的女兒，好不容易從松永太的監視中逃了出來，告訴警方松永太的種種變態行徑，整起事件才得以浮出水面。根據警方表示，當他們逮捕兩人時，純子宛如失去靈魂的空殼，始終保持沉默。最後在警方多次的問話下，她才開口：「我想說真話了，我準備接受死刑。」2011年，法官考慮純子因長期受到虐待、精神控制，才成為共犯，決定對她從輕量刑。之後，松永太被判死刑，而純子則被判終身監禁。

看完整件事後，很多人開始思考，為何緒方一家人不願一起抵抗松永太呢？原因除了松永太握有兩名孩童人質外，他還用暴力電擊等方式，讓受害者產生恐懼、精神崩潰，失去對很多事情的基本判斷，最後愈來愈嚴重。為了不要再受到電擊，他們開始討好松永太，甚至開始互相責罵、毆打，到了最後漸漸失去理智，才會聽從主嫌的命令殺害彼此。只能說，松永太操弄人心的手段實在太高招，被他盯上的人，都難以逃脫，只能任由悲劇發生。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：性侵妻子一家所有女性、再操弄人心讓這一家6口互相殘殺…日本史上最駭人聽聞殺人案】