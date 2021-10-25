習近平：沒有國家可靠霸權左右別國與主宰世界

中國國家主席習近平10月25日上午在北京人民大會堂，以視像方式會見聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）。



習近平在會面中強調，歷史一再證明，無論一個國家多麼強大，都無法靠霸權左右別國，更不可能主宰世界。

各國面對地區熱點問題，必須遵循聯合國憲章宗旨和原則，尊重當事國人民意願，致力於通過政治手段來解決。

他稱，世界上只有一個體系、一個秩序、一套規則，任何國家都應該在這個框架內行事，不能自行其是、另搞一套。大國應該相互尊重、和平共處、互利共贏，這符合國際社會共同利益。

習近平強調，中國同聯合國合作50年，很重要的一個經驗，就是要始終如一堅守聯合國理想，堅定不移走多邊主義道路。

圖為9月21日，聯合國秘書長古特雷斯在第76屆聯合國大會一般性辯論開幕式上致辭。（新華社）

古特雷斯稱，50年前的今天，中華人民共和國恢復在聯合國的合法席位，這是正義的一天，他對此表示熱烈祝賀。他稱中國發展給世界帶來機遇。感謝中國始終堅持多邊主義，支持聯合國工作，為促進世界和平與發展發揮重要作用，作出重大貢獻。

他稱聯合國高度讚賞中方為消除貧困、應對全球氣候變化、生物多樣性保護以及推動新冠肺炎疫苗成為全球公共產品發揮的關鍵作用。他稱習近平提出的全球發展倡議對促進全球平等和平衡可持續發展具有重要積極意義，聯合國完全支持，願同中方就此加強合作。