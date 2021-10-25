中國外交部稱G7聲明散布「強迫勞動」謊言謠言

七國集團（G7）貿易部長會議10月22日在倫敦舉行，與會國代表同意合作消除供應鏈中出現「強迫勞動」的情況。對此，中方予以回應。
在10月25日的中國外交部例行記者會上，發言人汪文斌回應稱，一段時間以來，少數西方國家大肆散布所謂「強迫勞動」的謊言謠言，抹黑打壓發展中國家，干涉別國內政，破壞國際產業鏈供應鏈穩定，干擾應對氣候變化全球合作。
汪文斌表示，這種打着人權幌子，大搞政治操弄的行徑，注定不會得逞，也會受到國際社會的普遍抵制和反對。
據了解，G7貿易部長舉行線上會議並發表聯合聲明稱，全球農業、太陽能、服裝等行業存在由國家支持、針對脆弱群體和少數族裔的「強迫勞動」。
聲明沒點名提及任何國家，但中國新疆維吾爾自治區的人權問題顯然是目標。內文稱G7貿易部長們對「在全球供應鏈中使用任何形式的強迫勞動，包括國家支持的、對弱勢群體及少數民族進行強迫勞動」表示關切。
全球有約有2,500萬人被強迫勞動，聲明呼籲所有國家、跨國企業以及公司，還有強迫勞動的受害者合作，從全球供應鏈消除這種操作。
部長們亦表示，執行例如進出口限制，會是消除強迫勞動的一個重要工具。
文中稱，為讓企業更易證明它們沒涉及侵犯人權，G7將促進聯合國及其他國際組織發展出分享有關強迫勞動數據的、共用的指引。
此外，日本放送協會（NHK）10月23日稱，據觀察，G7發表這份聯合聲明，是希望藉此表示，成員國將團結地要求中國就有關問題做出改善。
G7貿易部長會就強迫勞動發表首份聯合聲明歐盟馮德萊恩：推動對涉強迫勞動產品實施進口禁令人權組織批德國多間企業從新疆強迫勞動中獲利 Hugo Boss否認澳洲參議院通過海關法修例草案 禁止進口涉強迫勞動商品