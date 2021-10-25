中國外交部稱G7聲明散布「強迫勞動」謊言謠言

七國集團（G7）貿易部長會議10月22日在倫敦舉行，與會國代表同意合作消除供應鏈中出現「強迫勞動」的情況。對此，中方予以回應。



在10月25日的中國外交部例行記者會上，發言人汪文斌回應稱，一段時間以來，少數西方國家大肆散布所謂「強迫勞動」的謊言謠言，抹黑打壓發展中國家，干涉別國內政，破壞國際產業鏈供應鏈穩定，干擾應對氣候變化全球合作。

汪文斌表示，這種打着人權幌子，大搞政治操弄的行徑，注定不會得逞，也會受到國際社會的普遍抵制和反對。

據了解，G7貿易部長舉行線上會議並發表聯合聲明稱，全球農業、太陽能、服裝等行業存在由國家支持、針對脆弱群體和少數族裔的「強迫勞動」。

聲明沒點名提及任何國家，但中國新疆維吾爾自治區的人權問題顯然是目標。內文稱G7貿易部長們對「在全球供應鏈中使用任何形式的強迫勞動，包括國家支持的、對弱勢群體及少數民族進行強迫勞動」表示關切。

全球有約有2,500萬人被強迫勞動，聲明呼籲所有國家、跨國企業以及公司，還有強迫勞動的受害者合作，從全球供應鏈消除這種操作。

部長們亦表示，執行例如進出口限制，會是消除強迫勞動的一個重要工具。

文中稱，為讓企業更易證明它們沒涉及侵犯人權，G7將促進聯合國及其他國際組織發展出分享有關強迫勞動數據的、共用的指引。

此外，日本放送協會（NHK）10月23日稱，據觀察，G7發表這份聯合聲明，是希望藉此表示，成員國將團結地要求中國就有關問題做出改善。