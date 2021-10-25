蘇丹發生軍事政變　全國實施緊急狀態與解散政府

蘇丹軍方疑發動政變，總理被移送至不明地點軟禁後，蘇丹主權委員會主席宣布全國實施緊急狀態。



蘇丹主權委員會主席Abdel Fatth al-Burhan在25日稱，政府已被解散，以及宣布全國進入緊急狀態。

他稱是多政治部分的暗鬥以及煽動暴力，導致軍方行動。他並承諾稱，蘇丹會在2023年7月舉行大選。

軍方10月25日軟禁總理哈姆杜克（Abdalla Hamdok）。資訊部25日稱，哈姆杜克拒絕發聲明支持政變，其後被轉移到不明地點。

當天較早時，軍人將總理軟禁，在首都喀土穆（Khartoum）部署，並將國營電視台與電台控制。央視引述據蘇丹信息部消息，蘇丹武裝部隊當地時間10月25日當天已進入蘇丹國家廣播電台總部大樓，並將部分員工拘捕。

俄衛網25日稱，喀土穆及恩圖曼（Omdurman）都有大規模示威，有報道指軍人向身在軍方總部附近的示威者開槍。

目擊者對路透社稱，有舉着國旗的示威者在市內不同地區焚燒輪胎。此外軍人限制民眾的活動。

路透社25日引述蘇丹資訊部的聲明稱，資訊部指軍方企圖阻礙國家的民主過渡，呼籲蘇丹人阻止軍方的行動。資訊部稱：「我們高呼拒絕這次政變企圖。」

路透社25日引述3名政治消息人士指，大部份政府內閣成員，以及很多支持政府的黨派領袖都已被拘捕。