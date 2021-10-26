日本真子公主與小室圭今結婚　無視雜音「嫁給愛情」奔向確幸

日本真子公主和未婚夫小室圭愛情長跑近10年，在經歷過種種爭議後，二人的真愛克服一切難關，終於鐵定10月26日成婚。日本皇室28年來首次有核心成員結婚，縱然真子與小室圭的婚禮舉行在即，他們卻依然不獲國民祝福，日本國內上下未有興奮歡樂的氣氛。



10月23日踏入30歲的真子公主，是日本明仁天皇的第一個孫女，自幼備受大眾喜愛，學識淵博加上被譽為舉止無可挑剔，一直以來都是日本國民心中的完美公主。她高中畢業後捨棄多數皇族就讀的學習院大學，選擇在國際基督教大學攻讀藝術與文化遺產學位，這亦造就了兩人的首次相遇，且雙雙墮入愛河。

小室圭是真子的大學同窗好友，真子曾經透露，自己被小室「陽光般燦爛的笑容」所吸引，交往以來發現對方真誠、堅強、勤奮且心胸寬大。

兩人2017年9月召開記者會宣布訂婚，並決定在2018年11月結婚。小室當時任職法律事務所，學歷背景優秀且外型俊俏，儘管是平民身份，亦贏得大眾認可，廣受各界祝福。

日本真子公主：真子與小室圭2017年9月召開記者會宣布訂婚，並決定在2018年11月結婚，但臨時因「準備不足」而延期。後來小室又要赴美留學，婚事再度押後。（VCG）

未來婆家背景複雜 公主大婚「攔路虎」

兩人戀情看似順利，但難關隨後接踵而至。他們公布訂婚後幾周小室圭的母親爆出與前男友有財務糾紛，拖欠對方逾400萬日圓債務不還，而該筆債務被指是為了支付小室圭的學費，頓時令小室圭的「準駙馬」形象大受打擊。

自那時開始，小室圭母親的財務狀況就成了負面頭條新聞，小室圭更遭批評是為錢而接近公主。日本皇室之後以還未做好充分準備為由，宣布押後二人原定2018年舉行的婚禮，外界普遍把原因歸咎於小室一家的醜聞。

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小室「逃出日本」 獨留公主面對壓力

小室堅決否認有關說法，但批評聲浪日漸高漲，他不但未有出面解決，還在此時前赴美國紐約留學，獨留真子公主在國內面對輿論壓力，被日媒認為是選擇逃避，再度重創他的形象。

真子與小室結婚的意願堅定，表明非君不嫁，苦等3年終於盼得小室學成歸國。宮內廳在10月1日宣布，兩人的婚期定為10月26日。

根據《皇室典範》，皇室家庭女性成員沒有權利繼承皇位，如果與平民結婚則要離開皇室，並且必須放棄她們的頭銜和來自國家的津貼。

真子為愛拋棄特權 摃上媒體與民眾

宮內廳決定不舉辦女性成員結婚的所有儀式，真子也不會接受原本或高達1.5億日圓的「嫁妝」。這是日本戰後首位這樣做的公主，可見她不惜放棄皇室身份和「嫁妝」，也要嫁給她心目中的如意郎君。

這對情侶在宣布訂婚後，一舉一動都面對公眾放大檢視，多年來外界輿論的中傷和攻擊，令真子公主患上「複雜性創傷後壓力症候群」（complex post-traumatic stress disorder，complex PTSD），縱使如此，她依然不改對愛郎初心，甘願下嫁平民小室相依相伴。

值得留意的一點是，宮內廳發布聲明是指出，是媒體對兩人關係大肆報道與曝光，導致真子公主承受極大壓力，繼而患上complex PTSD。

很多人也希望公主能得到她所期盼的幸福，但仍有不少民眾不贊同兩人的婚事，認為小室配不上真子。有網民認為公主此言差矣，大家只是覺得這「準駙馬」有問題而加以提點，卻被歸咎為導致她患病的原因。

無論如何，不論經過幾多紛擾，公主意志堅定，為她的理想直奔。回想真子2017年宣布與小室訂婚時曾告訴記者的話，她的夢想很簡單，就是「建立一個充滿微笑的溫馨舒適的家庭。」

二人成婚後預計赴美生活，小室於7月應考執業試，12月中旬左右公布成績。等候消息期間，他已經就職一間本地律師事務所，如果順利通過考試則將晉升成為律師。有報道則稱，紐約已經有畫廊有意聘請真子。