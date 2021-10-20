日本皇室︱日媒：真子公主在紐約找到工作　年薪過百萬任職博物館

日本皇室真子公主將在10月26日與大學同學小室圭登記結婚，未來小倆口將前往美國紐約生活，但不僅日本皇室，連國民都很擔心真子公主在紐約的工作，不過現在有相關媒體人爆料，透露真子公主已經找到工作，她將會在相當著名的紐約「大都會藝術博物館」擔任學藝員（相當於策展人）一職。



日媒《女性自身》報道，小室圭赴美深造3年，事實上枱面下也在為結婚生活做準備，而隔了3年的時間，他於18日首次和真子公主見面，並拜訪文仁親王夫妻，問候準岳父與岳母。

【相關文章】日本皇室屢阻真子公主出嫁原因 小室圭被指背景複雜「水很深」（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 17

除了小倆口的婚姻大事受到全國關注外，真子公主未來的職場生活也是外界焦點。日本宮內廳相關人員就曾經透露，「真子公主在9月之前都在東京大學綜合研究博物館特任研究員，為了能活用自身專業及經驗，正在尋找合適職場」。在這樣的狀況之下，第一個讓人聯想到的便是紐約的大都會藝術博物館（The Met）。

一名住在紐約的日文記者就爆料，指出大都會藝術博物館有相關人員透露出，「真子公主的工作已經內定」，她將在博物館擔任日本展覽的策展人，年收入約為1500萬日圓（港幣約102萬元）。據悉大都會藝術博物館館藏豐富，有300萬件收藏品，是美國最高級、世界最大的博物館之一。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 7

這名記者接着分析兩人的收入條件，表示「小室圭在12月司法考試合格當上律師的話，雖然年收有望達2000萬日圓，但要在高物價的紐約生活的話還是很辛苦，不過現在再加上真子的收入，兩人一年就能賺進3500萬日圓」。

為了確認該情報的真實性，《女性自身》也親自聯絡大都會藝術博物館，負責人僅回應「目前沒有真子公主的就業紀錄」，但卻沒有提到未來的事情。該名記者指出，「博物館並沒有公開招募日本策展者，因此這似乎是『特別聘用』，而錄取真子公主這件事對博物館本身就具有極大的好處」，首先是大都會藝術博物館與日本皇室的「緣」。

1994年時日本上皇夫婦曾走訪美國，當時大都會藝術博物館就特地舉辦歡迎晚會來招待2人，費用全都由博物館負擔，這是博物館相當重視日本皇室的證據，加上真子公主進去的話，日系企業對博物館的捐獻會再增加。其次，日本皇居內有珍藏許多「皇室相關美術品」，只要真子公主赴任大都會藝術博物館的話，就有可能在當地「特別展示」，對博物館而言是一大誘因。

【延伸閱讀】傳因姐姐婚事一拖再拖害她也無法出嫁 點圖了解更多「日本皇室第一美女」佳子公主的相關資訊▼▼▼

+ 3

延伸閱讀：

日本真子公主未婚夫訪準岳家 2人分隔3年首會面

【本文獲「TVBS」授權轉載。】