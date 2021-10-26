中日論壇開幕｜日本期待交流恢復　北京：兩方面不能有絲毫含糊

中日兩國政商界人士及專家討論安全保障和外交議題的「東京——北京論壇」10月25日以視像在線方式召開，日本外相茂木敏充與中國外長王毅分別致辭引發關注。



據日本共同社10月25日報道，此次論壇以「大變局下的中日關係及重塑國際合作」為主題，圍繞政治與外交、安全、經濟等議題開展分組討論，將持續至10月26日。

出席論壇的日本前首相福田康夫承認中日所有層面的對話和交流均在變少，提議重啟和加強。「中日邦交正常化50周年在日本幾乎沒有成為話題，對此抱有違和感和危機感」。

日本外相茂木敏充發來寄語，就因新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情而減少的中日民眾交流表示，期待2022年中日邦交正常化50周年成為復甦的契機。「由於涉及價值和規則的懸而未決問題，中日繼續處於嚴峻且艱難的狀況。為構築建設性且穩定的關係，不僅是高層，也需要民眾之間的溝通與對話」。

共同社特別提到，王毅在視頻寄語中呼籲中日兩國加強各領域的相互交流，同時強調涉及歷史和台灣的事務是「重大敏感問題」，不能有絲毫含糊。

出席論壇的中國前駐日本大使程永華認為，2021年3月以來，日本一些政客對中國姿態讓人感覺到敵意，雙方難以討論如何共同慶祝中日邦交正常化50周年，兩國改善關係估計會多花一些時間。