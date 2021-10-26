蘇丹政變｜軍方實彈鎮壓最少7死　美國中止援助聯合國譴責

蘇丹10月25日發生軍事政變。軍方解散過渡政府，拘捕臨時總理及其他高層官員，宣布全國進入緊急狀態。大批民眾上街示威反對軍方奪權。軍方實彈鎮壓，造成最7死，逾百人受傷。



在首都喀木穆及鄰近的恩圖曼市，大批民眾上街示威反對軍方奪權。他們封鎖道路，縱火焚燒車胎。軍方保安部隊使用催淚彈及開槍鎮壓。英國廣播公司（BBC）報道，事件造成最少7死，130人受傷。

報道引述示威者指目擊軍方先投擲震撼彈，然後開槍。有當地醫生指目擊有示威者被擊中後重傷不治。

圖為10月25日，蘇丹軍方將領布爾漢在電視宣布全國進入急狀態。（AP）

前總統巴希爾（Omar al-Bashir）在2019年被罷免後，由軍方及文官代表組成的最高權力機構主權委員會。但在25日再度發生政變，擔任主席的軍方將領布爾漢（Abdel Fattah Burhan）發表電視講話，指由各政治派別出現爭拗，軍方決定介入，捕臨時總理哈姆杜克（Abdalla Hamdok）及其他高層官員，宣布解散過渡政府及委員會，全國進入緊急狀態。

國際社會譴責蘇丹軍方發動政變。聯合國秘書長古特雷斯要求立即釋放臨時總理哈姆杜克及其他官員。安全理事會應美英法等六國要求，將在26日稍後召開緊急會議討論局勢。

美國白宮亦對事件表示震驚，指軍方的做法違背蘇丹民眾追求和平、自由及公義的意願。總統拜登（Joe Biden）已聽取蘇丹局勢簡報。國務院發言人普賴斯（Ned Price）表示，華府已決定暫停對蘇丹的7億美元的經濟援助。