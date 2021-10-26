日本皇室｜真子公主「冷清」出嫁　專家：宮內廳「放任公關」所致

日本皇室秋篠宮文仁長女真子公主10月26日與未婚夫小室圭完婚，兩人將前往美國紐約開展新生活。但婚禮儀式、慶祝、典禮等全部不舉辦，日本普遍民眾亦對兩人的婚禮不滿，有評論認為是因日本皇室的「放任公關」所致。



真子公主與小室圭的婚姻路崎嶇。兩人的訂婚消息公布後，小室隨即被揭母親陷入債務糾紛，小室隨後亦有如迴避似的前往美國讀書。4年後，小室學成卻無意返回日本發展，現在回來只是為帶着真子前往美國「遠走高飛」。

兩人的婚事便在這幾乎看似毫無發展下成事。日本《每日新聞》民調，顯示僅有38%的受訪者支持這段婚事，有35%反對。皇室公主的婚姻理應是一個受到國民祝福的大事，真子公主的婚姻顯然沒有這個氣氛。

圖為10月26日，真子公主離開皇宮，正式道別並下嫁小室圭，準備前往美國生活。（Reuters）

有評論認為這與日本皇室公關失策所致。皇室和小室過去亦只在事件上發過不足5次的對外聲明，包括4月小室發表的公開信。日本成城大學傳播媒介專門教授森暢平表示，他不認為宮內廳有策略，如何面對這種情況。當真子公主的男友受到外界攻擊，甚或對整個事件的發展，宮內廳都選擇沉默。

森暢平稱，「宮內廳的做法已不合乎事宜」，「在這資訊發達，訊息流傳極快的今天，沉默已不一定是金。」

森暢平舉小室的公開信為例，雖然公開信目的是說明「為了澄清外界的誤會」，但那24頁的信既冗長又充滿的法律用語，令外界不明所以，而宮內廳對此幾乎再無任何解釋，包括真子的回應。

外界亦因此只能對這有限信息進行推測，媒體的報道亦因而愈描愈黑。有媒體請來專家分析和評論小室的家中情況，甚至嘗試拆解其迎娶「動機」，認為小室「心有不軌」。森暢平認為，這種放任最終令民眾對這段婚姻愈發不安。

當然這不會是日本皇室首次在婚事上遭受懷疑及攻擊，但宮內廳過去一般會斥責謠言的做法不同，宮內廳未有照顧仍為「外人」的小室圭，結果連累決意嫁給他的真子公主，也令這場婚姻最終只能在如此氣氛中舉行。