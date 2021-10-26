日本真子公主出嫁　與妹妹佳子擁抱告別

日本皇嗣秋筱宮的長女真子公主10月26日與小室圭結婚，包括秋筱宮夫婦、妹妹佳子公主送行告別。



據日本共同社10月26日報道，真子公主10月26日與與大學同學小室圭結婚，當天上午辦理婚姻登記。脱離日本皇籍成為普通人的「小室真子」計劃在小室圭工作的美國開啟新生活。

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真子公主結婚脱離日本皇籍後，皇室成員變為共計17人，包括男性5人、女性12人。

在這之前，真子公主10月25日拜訪東京高輪的仙洞臨時御所，與明仁上皇夫婦告別。

對於真子公主結婚一事，明仁上皇夫婦認為重要的是真子公主自己深思熟慮，此前一直選擇靜觀。據悉，真子公主被診斷為「複雜性心理創傷後應激障礙（PTSD）」，明仁上皇夫婦對此非常憂心。

10月23日，日本皇室公開真子公主30日生日照片，這也是日本皇室最後一次公布真子公主生日照片。

佳子公主被稱「日本最美公主」，代表皇室出訪備受矚目（點擊大圖瀏覽）：