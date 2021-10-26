美媒：克里與沙利文等人關係緊張　中國政策現分歧

聯合國氣候變化大會即將舉行。美國《華盛頓郵報》10月26日報道，美國希望就氣候變化問題取得進展，導致總統拜登（Joe Biden）的高級幕僚就如何處理華盛頓與北京的競爭性優先事項方面出現緊張。



報道指出，2021年初夏，距離第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）開幕還有不到五個月的時間，美國總統氣候特使克里（John Kerry）告訴拜登，除非美中關係得到改善，否則他將無法實現應對氣候變化的目標。氣候變化是美國政府的一項重要優先任務。

克里曾多次推動拜登與中國國家主席習近平展開直接外交，認為中美關係改善有助於聯合國氣候變化大會取得更好的成果。不過美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）等白宮幕僚對僅靠美國就能說服中國減排持懷疑態度。

拜登政府一名高級政府官員認為，中國將根據自己的國家利益做出決定。報道稱，中國政府堅持認為，人權、香港、台灣、貿易和一系列其他問題方面美中關係緊張，氣候方面的合作不會開始。

沙利文就人權、新疆、台灣與香港等問題對中國採取的強硬路線讓美國國務院和五角大樓的東亞部門以及國會山的對華鷹派感到高興，他們對拜登繼續徵收特朗普（Donald Trump）時代的關稅、對北京實施新的制裁以及用「種族滅絕」一詞來描述北京在新疆的行動加以認可。

但中美兩國之間的緊張關係讓自由派議員和氣候活動人士感到擔憂。他們擔心，世界最大的兩個污染國之間的糟糕關係，將導致聯合國氣候變化大會毫無成效。

克里拼命想避免聯合國氣候變化大會可能出現的失望結果。自初夏以來，克里開始主張美中兩國首腦之間進行電話溝通，希望在聯合國氣候變化大會之前找到氣候問題的共同點，認為兩國間緊張的關係是一個主要問題。

拜登政府高級官員說，沙利文不同意克里的建議，認為這樣的電話「為時尚早」。