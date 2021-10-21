蓋茨Bill Gates：氣候投資將產生10個Tesla回報

微軟聯合創始人蓋茨（Bill Gates）10月20日在一次採訪中表示，未來在應對氣候變化領域進行投資所收穫的回報將與一些最大的科技公司所產生的回報相似。這個行業將會誕生8個特斯拉（Tesla），甚至可能是10個。



新浪財經10月21日報道，蓋茨說：「將會有8個特斯拉，10個特斯拉。而現在只有一個，這是眾所周知的。」

眾所周知，特斯拉的市值在過去一年裏翻了一番，在過去五年裏上漲了超過2000%。

蓋茨說：「對於贏家來說，任何投資特斯拉的人都覺得自己非常聰明。」

蓋茨還說：「你知道，這個領域會出現微軟、谷歌、亞馬遜這樣的公司。」

1975年，蓋茨與他人共同創立了微軟，而亞馬遜和谷歌則是在20世紀90年代網路騰飛之時創辦的。它們現在是美國最有價值的四家公司中的三家。據《福布斯》估計，蓋茨目前的身價為1343億美元。

蓋茨通過他突破能源基金（Breakthrough Energy Ventures）投資清潔技術，亞馬遜創始人貝佐斯、億萬富翁彭博和橋水基金（Bridgewater Associates）創始人達里奧（Ray Dalio）也是該基金的投資者。

雖然蓋茨看好這個行業，但他說，很多錢會被浪費掉，就像網路泡沫破裂時一樣，他補充說，今天的情況「就像軟件和計算機的早期」。

蓋茨說，大部分技術還處於「實驗室水平」，投資者在評估這一想法的經濟可行性時需要謹慎。此外，許多項目需要大量投資才能被證明有效。

他說，核聚變、核裂變和能量儲存等技術的測試需要「數億美元，就核能而言，需要數十億美元」，而且「你不太確定」這些技術是否「能夠做出貢獻」。

蓋茨說，除了鉅額的資金承諾，氣候技術還需要各國政府制定「鼓勵政策」，促進零排放技術的採用。

他表示，希望以較小風險投資該領域的投資者「可以成為太陽能領域融資的一部分」。更難預測的市場是直接空氣碳捕獲、氫能、鋼鐵和航空燃料。

蓋茨說：「我們的失敗率會很高，」但有足夠多的想法「我們就有可能取得重大成功」，特別是在政府提供適當援助的情況下。

他說：「如果有人無法承擔風險，或者如果你期待短期回報，那就請把目光投向別處。」