衛生意識薄弱？拜登捂嘴咳嗽後竟熱情與眾人握手擁抱

撰文：王晶晶
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「今日俄羅斯」（RT）10月25日報道稱，美國總統拜登（Joe Biden）當天到新澤西州就基建計劃發表演講。現場影片顯示，演講結束後，拜登用手捂着嘴咳嗽。拜登隨後走下講台，不僅與眾人熱情握手，還與一些人擁抱。直到最後，拜登才戴上口罩。

美國霍士新聞報道，拜登咳嗽時捂嘴及與他人握手時用的是同一隻手。此外，報道還提到，拜登發表講話期間及演講結束後，都沒有佩戴口罩。

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