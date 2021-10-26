衛生意識薄弱？拜登捂嘴咳嗽後竟熱情與眾人握手擁抱

「今日俄羅斯」（RT）10月25日報道稱，美國總統拜登（Joe Biden）當天到新澤西州就基建計劃發表演講。現場影片顯示，演講結束後，拜登用手捂着嘴咳嗽。拜登隨後走下講台，不僅與眾人熱情握手，還與一些人擁抱。直到最後，拜登才戴上口罩。



Biden and his handCOUGHS:



After his speech in New Jersey, Biden coughed covering his mouth with his hand. Then he warmly greeted the audience with handshakes and friendly hugs.



And only then did he put on his facemask.



Somebody give the man pandemic safety guidelines! pic.twitter.com/YIH0u5pNSk — RT (@RT_com) October 25, 2021

美國霍士新聞報道，拜登咳嗽時捂嘴及與他人握手時用的是同一隻手。此外，報道還提到，拜登發表講話期間及演講結束後，都沒有佩戴口罩。