拜登亮相CNN突然做出「詭異動作」持續19秒　meme圖瘋傳嘲諷

霍士新聞網報導，美國總統拜登日前登上美國CNN節目《市政廳》（Town Hall）受訪。他聆聽主持人古柏（Anderson Cooper）提問時，無預警做出雙手握拳、手肘彎曲90度置於身體兩側的奇怪動作，持續超過19秒，而拜登這段期間幾乎面無表情。



Twitter網友看見流傳影片感到疑惑，也紛紛製成迷因（meme）圖在網路上瘋傳，嘲諷拜登。

按圖看清原始影片及惡搞畫面！

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網友紛紛將拜登維持動作的畫面，後製成騎馬、背着噴射背包準備升空等圖片，取笑他只是在「重新開機」。也有人嘲笑拜登像是個知道問題答案，等不及回答的孩童。此外，有些網友憂心拜登是否得了認知障礙症，甚至有留言質疑他真的是領導美國的人嗎？

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】