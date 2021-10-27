東盟峰會｜未派任何代表出席　緬甸：無意抗議或杯葛

東盟峰會於10月26日正式舉行。東盟雖未有邀請緬甸國家管理委員會主席兼國防軍總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）出席峰會，僅邀請了一名非政治人物參加，但最終緬甸未有派任何代表出席。



東盟峰會以視象形式舉行。主持會議的汶萊蘇丹哈桑納爾（Hassanal Bolkiah）表示，東盟無將緬甸排除在東盟框架，但在尊重互不干涉的原則同時，重申堅持法治、良政、民主和憲政原則，並需要在東盟原則和緬甸局勢上取得平衡。

柬埔寨首相洪森表示，是緬甸選擇放棄自身權利；印尼外長蕾特諾（Retno Marsudi）亦強調，東盟為緬甸準備了一席，但緬甸選擇不參加。雷特諾會後表示，總統佐科維多多（Joko Widodo）對緬甸的不合作立場表示遺憾，同時強調印尼繼續向該國提供人道主義援助。

圖為10月26日，美國總統拜登以視像形式出席東盟峰會。（Reuters）

東盟早前以緬甸未有跟隨4月就和平解決緬甸緊張局勢達成的共識，一致決定不邀請國家管理委員會主席兼國防軍總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）出席峰會，但仍邀請了一名資深外交官，作為非政治人物參加。不過緬甸最終未有派任何代表出席。

緬甸同日發表聲明，指缺席會議是因為東盟未有邀請國家元首或部長級代表參加，強調無意抗議或杯葛東盟。