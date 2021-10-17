東盟峰會舉行在即　緬甸不滿軍政府領袖被排除在外

東盟（ASEAN）成員國外長10月15日決定禁止緬甸軍政府首腦、國家管理委員會主席敏昂萊（Min Aung Hlaing）出席峰會，緬甸批評美國及歐盟向東盟施壓，但新加坡及馬來西亞則強調此舉有必要。



路透社16日報道，東盟成員國沒法就緬甸派出政治人物出席26日至28日舉行的東盟領導人峰會達成共識，輪任主席國汶萊提議邀請緬甸非政治代表。各國外長15日晚上舉行緊急會議後，決定接受有關建議。

緬甸軍方管治委員會發言人蘇敏敦（Zaw Min Tun）指，東盟的決定明顯受到外國干預，稱多個成員國與美國國務院官員會面，並受到歐盟的壓力。

昂山素姬：圖為2月13日，緬甸仰光僧人手持標語牌，要求軍方釋放前國務資政昂山素姬。（Getty）

新加坡外交部16日為有關決定辯護，指這是一個艱難但必需的做法，以維持東盟的可信性，並在恢復緬甸的和平問題上，軍政府沒有在與東盟達成共識的路線圖上取得太大進展。

新加坡同時敦促緬甸軍方與擔任東盟特使的汶萊第二外長艾瑞萬（Erywan Yusof）合作，安排對方與緬甸不同政黨人士會面，當中包括被軍政府扣押的國務資政昂山素姬。

馬來西亞外長賽夫丁（Saifuddin Abdullah）則表示，東盟從來沒有考慮將緬甸逐出門外，認為緬甸與各國享有同等權利，但指軍政府拒絕合作，因此東盟須展示強硬立場，捍衛其完整和信任。