COP26峰會前　聯合國報告先發出「氣溫再升2.7度」警號︱國際晨報

《聯合國氣候變化框架公約》締約方大會第26次會議（COP26）10月31日開幕，在這場峰會前夕，聯合國10月26日先行發表報告向各國發警號，即各國作出的減排承諾仍不足夠，根據已訂立的減排目標來推斷，全球平均氣溫或在本世紀上升攝氏2.7度。



聯合國10月26日的報告指，全球需再減少30%溫室氣體減放量，才能將氣溫上升的幅度限制在攝氏2度以下，如要將它控制在攝氏1.5度，就需減排55%。若根據各地已訂立的減排目標來推斷，全球平均氣溫仍或在本世紀上升2.7度。

COP26峰會成為應對氣候危機的重要會議，美國總統拜登（Joe Biden）的立場備受關注，又或他會否拿着有具體政策支持的排放目標走到COP26舞台上，以自身的實質減排政策，施壓各國（尤其是中國）加速減排。

拜登目前在國內也面對不少問題，他在參加COP26峰會前，便會在10月28日啟程前往歐洲參加二十國集團（G20）領導人會議，討論包括能源價格和供應鏈在內的問題。

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沙特阿拉伯的角色也重要，作為世界最大產油國，當地的溫室氣體排放量高，沙特10月23日承諾將在2060年實現溫室氣體「淨零排放」，但這目標仍落後於其他國家。

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