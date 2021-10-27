COP26｜不減產石油卻要達至碳中和？　沙特2060年承諾的背後

沙特阿拉伯10月23日承諾將在2060年實現溫室氣體「淨零排放」。沙特作為世界最大的產油國，實現淨零排放有其重大象徵意義。不過減排目標設定在2060年，相比其他國家承諾來得更遲。



第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）即將在10月31日舉行，各國尋求更進取的減排目標以對抗全球暖化。王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）在23日，於沙特綠色倡議會議上，表示沙特會加入對抗全球暖化的一員，以碳循環經濟方案，配合發展計劃，目標在2060年前達成淨零排放。

所謂淨零排放，是利用減排及回收碳的技術，達致淨零排放的目標。目前回收碳的技術主要依賴種樹，直接回收大氣中二氧化碳的技術仍在發展中。

圖為10月23日，沙特舉行沙特綠色倡議會議，王儲穆罕默德正投過錄像發表演說。（Reuters）

沙特作為世界最大的產油國，溫室氣體排放量十分高。過去沙特在對抗氣候變化方面被指動作太慢，在氣候行動追蹤（Climate Action Tracker）組織的全球氣候變化報告上居末座，被批評行動「嚴重不足」。

因此，沙特要達成溫室氣體淨零排放有其重大象徵意義，但沙特2060年的目標相比其他國家來說承諾得更遲。且沙特的減排放並不包括生產並運送到其他地區的石油，這些石油會製造多少溫室氣體，並不在計算在減排中。

隨着新冠疫情受控，各國恢復經濟活動，燃料需求急升，包括美國等主要石油消費國家正要求石油生產國加大生產，以防止油價飆升。這種希望經濟復蘇與減排似乎造成了衝突。

圖為2018年5月，為於沙特魯卜哈利沙漠的儲油設施。（Reuters）

而且，沙特經濟仍然嚴重依賴石油和天然氣銷售收入。沙特能源大臣阿卜杜拉阿齊茲（Abdulaziz bin Salman）表示，國際能源署2050年目標是在全球需求大幅下降之前減少供應，從而冒着油價飆升的風險，這對過度依賴石油和天然氣進出口的經濟體造成不公平的負擔。今天石油生產國已成為一個強大的組織，抗議富有國家將限制化石燃料投資作為降低溫室氣體排放的不切實際做法。

《華爾街日報》引述消息人士透露，沙特已告訴全球石油行業和國際投資者，它們正致力於投資油田以擴大產量，並未有減少此類支出的計劃。