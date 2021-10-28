東盟峰會｜普京：俄羅斯再次呼籲暫停部署中程和中短程導彈

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）10月27日出席第16屆東亞峰會視像會議。普京表示，俄美《中導條約》失效後，亞太地區有可能出現中程和中短程導彈，並可能由此引發新的軍備競賽，俄羅斯再次呼籲有關國家暫停部署導彈。



普京表示，俄方深知當前局勢發展的危險，因此此前單方面宣布暫停在亞太以及全球其他地區部署中程和中短程導彈，也曾呼籲所有相關國家就暫停部署中程和中短程導彈問題認真磋商。他稱，俄方的這個提議目前仍然有效力，甚至更加具有現實意義。

普京說，俄方始終支持在亞太地區構建平等和不可分割的安全體系，在尊重主權、相互平等以及互相尊重等國際法準則基礎強化建設性對話。他認為，只有這樣才能夠消除現有以及新出現的威脅，解決亞太地區以及國際社會面臨的急迫問題。

俄羅斯衛星通訊社報道，普京還提到東盟峰會將制定地區穩定和安全措施。他說：「重要的不是削弱維持地區穩定和安全的共同努力。鑑於亞太地區的挑戰和威脅數量不僅沒有減少反而在增加，舊的衝突惡化，新的衝突出現，這點更加重要。」

普京稱，亞太地區是最具活力的全球政治、商業和投資中心之一。他稱：「這個地區在安全、經濟和社會發展上遇到嚴重的威脅，還有冠狀病毒的威脅，因此峰會專注於抗擊疫情、克服疫情後果，實施上一次會面時通過俄羅斯提出抗疫合作聯合聲明的問題，完全符合邏輯。」