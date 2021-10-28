伊朗副外長同意11月底前重啟核談判

伊朗外交部負責政治事務的副外長、伊朗首席核談判代表巴蓋里（Ali Bagheri）10月27日在Twitter上發文證實，旨在恢復遵守《聯合全面行動計劃》（簡稱：JCPOA，伊朗核協議）的第7輪維也納談判11月底前開始。



正在比利時布魯塞爾訪問的巴蓋里在Twitter發文，稱他與歐盟對外行動署（European External Action Service）副秘書長兼政治總監莫拉（Enrique Mora）會面，兩人進行「就（新一輪）談判成功的關鍵要素，有非常認真以及有建設性的對話。」巴蓋里稱：「我們同意新一輪談判將在11月底之前開始，具體日子將在下周宣布。」

伊歐雙發外交人員10月中會面後，巴蓋里與莫拉10月27日也進行會面。

為了恢復遵守伊朗核協議，伊朗與核協議其他相關方已在維也納舉行了6輪談判。雖然這些談判達成一些共識，但是在美國解除對伊朗制裁與伊朗取消一些核活動以符合核協議規定這兩者之間，最先應該採取哪一步，美國和伊朗難以達成一致。