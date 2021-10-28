G20羅馬峰會舉行在即　羅冠聰帶國殤之柱到中國大使館前抗議

二十國集團（G20）峰會10月30日將在意大利羅馬召開，香港立法會前議員羅冠聰、世界維吾爾大會倫敦負責人馬赫穆特（Rahima Mahmut）等示威者10月27日把「國殤之柱」帶到中國駐意大利大使館外，抗議北京政府嚴重侵害人權。



羅冠聰、馬赫穆特、意大利前外長特爾齊（Giulio Terzi）及對華政策跨國議會聯盟（Inter-Parliamentary Alliance on China，簡稱IPAC）成員裴倫德（Luke de Pulford）等人27日以一部小型三輪車把國殤之柱運至羅馬的中國駐意大利大使館附近。

圖為對華政策跨國議會聯盟成員薩卡利尼身處中國駐意大利大使館附近示威的相片，另一成員裴倫德10月27日發布此相片（Twitter@@lukedepulford）

對華政策跨國議會聯盟在G20羅馬峰會前夕舉行一系列活動，敦促各國對中國政府採取更強硬立場。

羅冠聰28日在Facebook表示，在IPAC的安排下，一座3米高、同樣是由丹麥雕塑家高志活所製的「國殤之柱」便短暫豎立在中國大使館門外，過程相當順利，並沒有執法人員到場驅趕。

遭北京制裁的立陶宛國會議員、IPAC成員薩卡利尼（Dovile Sakaliene）亦現身示威現場。她當天試圖把要求中國解除對她及其他國家國會議員制裁的信遞交中國駐意大利大使館，但遭拒絕。