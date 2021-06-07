匈牙利萬人上街抗議興建中國復旦分校背後　總理與反對派互相傾軋

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-06-07 19:33

匈牙利批准中國上海復旦大學在首都布達佩斯（Budapest）建立分校的計劃後，約1萬民眾上街抗議。持反對意見者認為，國內高等教育會因此被削弱、項目造價高昂，以及總理歐爾班（Viktor Orban）領導的右翼政府被指與北京政府聯繫密切，以及項目被指助長中國在匈牙利及歐盟的影響力。

復旦大學是中國知名大學之一。它在布達佩斯的校園本擬2024年建成。這將是該校在歐盟國家的首個校園。

匈牙利布達佩斯6月5日有大批民眾示威，抗議政府批准復旦大學在當地建校。（Reuters）

多方意見

復旦分校的選址，原規劃是為匈牙利大學生興建宿舍村。政府後改劃為復旦分校的建築用地。匈牙利反對派以及一些經濟學家批評，項目造價高昂，以及缺乏透明度。

該國新聞調查機構Direkt36在4月6日稱，政府預估項目造價為15億歐元，比匈牙利2019年的高等教育總支出為多。它參照一帶一路模式進行，匈牙利直接投資3億歐元，中國國家開發銀行提供13億歐元優惠貸款。

匈牙利副創新及科技部長尚達（Tamas Schanda）6月5日稱民眾上街是無必要。他對基於無根據的流言蜚語衍生的「政治歇斯底里」、以及一些媒體報道進行反駁。

政府也稱在此地興建大學，將可讓學生在最好的學府學習。

中國外交部發言人汪文斌6月7日主持例行記者會時，就布達佩斯的示威回應記者提問。他稱跨國合作辦學是促進各國民心相通的重要平台，也是各國加強教育國際合作的普遍實踐，符合當今時代潮流和各方利益。我們希望匈牙利有關人士保持客觀、理性、科學的態度，避免將中匈之間正常的人文交流政治化、污名化，維護好兩國友好合作的大局。

匈牙利布達佩斯6月5日有大批民眾示威，抗議政府批准復旦大學在當地建校。（Reuters）

總理內外受壓

匈牙利總理歐爾班與北京政府友好，反對派經常以此進行攻擊。在歐爾班治下，匈牙利成為歐盟中，與北京關係最密切的國家之一。它是第一個與中國簽署「一帶一路」合作文件的歐盟國家，以及匈牙利在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情爆發後，它率先採購中國製疫苗。歐爾班亦已接種。

匈牙利不止一次否決涉華決議，阻擋歐盟就香港問題對中國發表聲明。德國外交部國務秘書貝格爾（Miguel Berger）6月4日批評匈牙利再度如此，並指歐盟的外交政策被削弱，呼籲改革，實行合格多數投票制。

除了來自歐盟的壓力，現年58歲的歐爾班，在國內面對的是團結的反對派。2010年上任的他，2022年將面對國會選舉。來自反對派的挑戰，包括反對復旦分校建校一事，都是2022年選戰的「前菜」。

匈牙利2019年舉行地方政府選舉，執政黨青民盟（Fidesz）在布達佩斯的選舉中意外落敗。反對黨聯合推舉的自由派候選人卡拉索尼（Gergely Karacsony）當選市長。

卡拉索尼大力反對復旦分校在布達佩斯興建。大學所在的布達佩斯第9區區長巴拉尼（Krisztina Baranyi）稱當地4條街會改名，以此作為抗議的手段。它們將被命名為「維吾爾烈士大道」、「自由香港大道」、「達賴喇嘛大道」及「謝仕光大道」。巴拉尼又說會舉行地方公投，阻止建校計劃。