西班牙打擊兒童肥胖問題　禁止朱古力及汽水等零食廣告

兒童肥胖是不少國家面對的問題，各地政府都嘗試以不同方式解決，其中在西班牙，當局10月28日宣布禁止以兒童為對象的朱古力、餅乾及汽水等零食廣告。



路透社28日 1報道，西班牙消費事務部長加爾松（ Alberto Garzon）在Twitter表示，新規例會不論食品的營養成份，全面禁止向16歲以下兒童在電視、電台、戲院及網上社交平台和應用程式等展示5類型食物的廣告，包括朱古力、糖果、能量棒、蛋糕、甜餅乾、果汁、雪糕及能量飲品。

當局指其他食物的飽和脂肪、糖及鹽分超過特定標準，將同樣受到新規例的監管。不過有關措施仍需經過內閣批准後才生效，加爾松認為，兒童容易受到廣告影響，因此政府有責任保護他們。

根據當地消費者協會OCU的統計顯示，十個以兒童為對象的食品廣告中，就有九個是推銷零食。而西班牙食物安全及營養機構（Spanish Agency for Nutrition and Food Safety）的數據指，全國6至9歲的兒童中，有40.6%是過重，被列為癡肥的比例更達17.3%。

不過飲食業界對新規例感到非常驚訝和不滿，指業界在過去一年與消費事務部合作，改善廣告的道德標準，並批評當局無故及不公地抨擊食物和飲品製造商。