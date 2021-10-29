G20傳將承諾限制全球氣溫升攝氏1.5度

二十國集團（G20）領導人10月30日至31日在意大利羅馬召開峰會。英媒引述公報草案，他們將承諾採取緊急措施以實現把全球增溫限制在攝氏1.5度的目標。



路透社28日稱，根據其所看到的公報草案，二十國響應科學界呼籲，注意到政府間氣候變化專門委員會（IPCC）的報告並考慮到G20的領導作用，周末將承諾應對氣候變化帶來的生存挑戰，為聯合國氣候變化大會（COP26）採取更詳細行動鋪路。

二十國集團領導人10月30日至31日在意大利羅馬召開峰會。圖為意大利警員28日在峰會主會場羅馬會議中心附近巡邏。（AP）

根據2015年《巴黎協定》，締約國承諾把全球平均氣溫升幅控制在比工業革命前水平高出攝氏2度之內並努力限制在高出攝氏1.5度。草案指，G20認識到氣候變化在1.5度時的影響要比2度時的影響小得多，必須立即採取行動讓1.5度保持在可實現範圍內。

草案又稱，了解到2050年實現全球溫室氣體淨零排放或碳中和的重要關聯。然而草案把2050年加上括號，表明它仍有待談判。

報道指，草案仍可能修改。

G20會議結束後，二十國集團領導人會前往英國蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）參加近200個國家參與的關鍵聯合國會議，即聯合國氣候變化大會領袖會議。

由英國政府和意大利政府合作舉辦的聯合國氣候變化大會，即《聯合國氣候變化框架公約》（UNFCCC）締約方大會第二十六次會議（COP26）11月1日至12日在格拉斯哥舉行。