G20｜王毅作為習近平特別代表出席峰會

中國外交部10月29日宣布，中國國家主席習近平將在北京以視像方式出席二十國集團（G20）領導人第十六次峰會並發表講話，中國國務委員兼外長王毅將作為習近平主席特別代表在羅馬現場與會。



10月29日下午，中國外交部發言人汪文斌在例行記者會上宣布，中國國家主席習近平將以視像方式出席二十國集團（G20）領導人第十六次峰會，中國國務委員兼外長王毅將作為習近平主席特別代表在羅馬現場與會。

二十國集團領導人第十六次峰會10月30日至31日以舉行。

當天稍早前，29日上午，中國外交部發言人華春瑩宣布：應意大利共和國總理德拉吉（Mario Draghi）邀請，中國國家主席習近平將在北京以視像方式出席10月30日至31日舉行的二十國集團領導人第十六次峰會並發表重要講話。

2021年10月25日，中國國家主席習近平在北京出席中華人民共和國恢復聯合國合法席位50周年紀念會議並發表講話。（新華社）

在中國外交部29日例行記者會上，有記者追問中方對此次峰會有何期待，汪文斌表示，當前新冠疫情延宕蔓延，國際經濟格局和全球治理體系加速變革調整，世界經濟復甦面臨許多不穩定不確定性。

他說，二十國集團作為國際經濟合作的主要平台，應堅持真正的多邊主義，發揚團結合作精神，求同存異，就抗擊疫情、恢復世界經濟、促進包容、可持續發展等凝聚共識，合力應對共同挑戰。

汪文斌強調，中方願同各方一道共同推動二十國集團羅馬峰會取得成功，為全球早日戰勝疫情，實現世界經濟穩定復甦增長做出積極貢獻。