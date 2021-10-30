中印關係︱印度在邊境部署新軍備　包括美製奇努克直升機

美媒10月28日稱，印度在與中國接壤的邊境地區，已部署最近獲得的美製武器，印度一支新進攻部隊裝備這些武器，以加強作戰能力。



據彭博社10月28日報道，中印邊境東段附近的印度軍隊，已經裝備了美國製造的奇努克（Chinook）直升機、超輕型牽引榴彈炮和步槍，以及印度國產超音速巡航導彈和現代化監視系統。

報道稱，印度軍方人員上周帶着一批記者穿越該地區，以展示印度的新進攻能力。印度陸軍東部軍區司令潘德（Manoj Pande）表示，靴子、防彈衣、火炮和空中支援正在結合起來，使部隊「靈活、精幹，以便能夠快速部署。」他說，「山地進攻部隊已經完全做好投入準備。包括戰鬥和戰鬥支援部隊在內的所有單位，都已全面提升裝備。」

「奇努克」直升機：

報道指出，印度的大部分新增兵力都被派去東部，2020年，至少有3萬印軍部隊被部署在該地區。印度政府一直擔心1962年的印軍慘敗會重演。

文章稱，新組建的一個印度陸軍航空旅，構成了進攻方案的重要組成部分。印度航空旅現配備了「奇努克」直升機，它可以快速運送美國製造的輕型榴彈炮以及印軍部隊飛越山區。該航空旅還擁有以色列製造的無人機，可以24小時傳輸實時畫面。

報道還指出，印度的工程師正在挖掘世界上最長的雙車道隧道。該隧道海拔13,000英尺，在一個關鍵的山口下，那裏有一條長達317公里的蜿蜒公路，可通往中印邊境。