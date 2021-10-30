新冠肺炎︱美國FDA開綠燈　批准5至11歲兒童接種輝瑞疫苗

美國食品及藥物管理局（FDA）10月29日決定，批准緊急授權為5至11歲兒童接種輝瑞（Pfizer）及BioNTech研發的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗，是美國首款獲准向年輕兒童使用的新冠疫苗。



路透社報道，FDA授權輝瑞為5至11歲的兒童接種10微克劑量的新冠疫苗，比12歲以上人士使用的30微克為低。而FDA顧問委員會曾在26日指出，低劑量疫苗或有助減低出現部分罕有心肌炎等罕有副作用的情況。

根據輝瑞的臨床研究結果顯示，疫苗對5至11歲兒童的保護力達90.7%。FDA認為，疫苗的作用利多於弊，因此同意安排5至11歲兒童接種輝瑞疫苗，並指此舉可以為美國民眾重過正常生活走近一步。

不過FDA生物製品評估和研究中心主任馬克斯（Peter Marks）認為，要為5歲以下小童接種疫苗的目標仍有數個月的距離，同時指沒證據顯示新冠疫苗對生育帶來負面影響。

而經過FDA這關後，仍需等待疾病控制及預防中心（CDC）顧問委員會的商討結果，以及CDC總監的最後決定，估計當地2800萬名5至11歲的兒童最快在下週開始接種。這將會是繼中國、古巴及阿聯酋等國後，再有國家批准向這個年齡組別的兒童提供疫苗。

目前美國的完全接種率約為58%，比英、法等發達國家落後，而且12至15歲兒童的接種率仍然偏低，暫時只有47%。