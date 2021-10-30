英女王伊利沙伯二世留宮休養　健康或比外界想像中差？

英國女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）史無前例地在公開露面時使用拐杖，如今更入院兼接連決定缺席活動，又因前臂有瘀青被懷疑曾插管，引發外界對其健康狀況的懷疑。澳媒10月30日稱她實際情況可能比外界最初想像的狀況還要糟糕。



澳洲新聞網（News.com.au）30日稱，白金漢宮（Buckingham Palace）在傳訊方面的改變，顯示她健康狀況比起外界最初想像的情況更差。

女王過往生病時，白金漢宮會發布聲明或派發言人會見傳媒講解情況，以及提供一些真實的細節，不過這次與以往做法不同。

報道稱，女王一直以來都很堅強，不是那種流鼻涕或者喉嚨不適就請病假的人，即使丈夫逝世，她也在4天後便重返崗位，沒有服喪。

澳洲新聞網得出結論，現時情況可能比任何人所想像還要嚴重，不是白內障手術或胃病那麼簡單。

圖為英女王10月14日在卡迪夫出席威爾斯議會開幕儀式時的情形。她被拍得步行時需用手杖，但其健康狀況基本上是良好的。（Getty）

英國廣播公司（BBC）王室事務記者戴蒙德（Jonny Dymond）則抱樂觀態度。他認為，女王過去3天3度以視像形式公開與觀眾互動，而且看起來很享受，距離喪失工作能力的還很遠，問題所在似乎是疲倦而非生病。

▼女王與人視像通話期間面露笑容：

🥇The 2020 winner of The Queen’s Gold Medal for Poetry, David Constantine, has been officially presented with his medal during a virtual Audience with The Queen.



David was joined at Buckingham Palace by the Poet Laureate Simon Armitage, who chairs the Poetry Medal Committee. pic.twitter.com/HWGUqkNCS1 — The Royal Family (@RoyalFamily) October 28, 2021

情況難免令人憂心

英國雜誌《旁觀者》（The Spectator World）刊登名為Alexander Larman的作者的撰文。他曾出版The Crown in Crisis: Countdown to the Abdication及Byron’s Women等與王室有關的書。

他在文中寫道，認為女王的健康狀況變化似乎有跡可循，以29日為例，她最近數周破天荒地開始使用拐杖，又遵循醫生建議放棄每晚小酌一杯的習慣以及暫時不再騎馬。這些再加上近期她不止一場活動遭取消，加劇了外界對女王健康情況的憂慮。

內文稱，官方公開聲明也許準確，女王女王或真的只是休息幾周，放鬆一下沒有壞處。不過縱然如此，公眾對於她暫時不履行公務的關注，令人警覺到她不會永遠都存在。

王室傳記作家列雯（Angela Levin）接受英國天空新聞台訪問時則說：「雖然她（女王）是女超人，但她不會永遠是女超人。」

英女王：英女王伊利沙伯二世10月12日到西敏寺出席活動時，需以手杖協助步行，不過她看起來仍然非常精神奕奕。（AP）

發生了什麼？

白金漢宮20日宣布她取消北愛爾蘭之旅，並稱她是在不情願的情況下取消此行。當時外界以為她人在溫莎堡（Windsor Castle）。惟英國《太陽報》22日稱，事實是她當天入了院。王室被指對外發布消息不老實。

王室發言人其後發聲明稱，是醫生建議她休息數天後，她在20日下午入院，進行一些初步檢查，21日午飯時間返回溫莎堡，並稱她精神良好。

女王留院一晚，這是她8年以來首次在醫院留宿。

白金漢宮26日又宣布女王不前往蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）出席聯合國氣候峰會（COP26）。

伊利沙伯二世26日在溫莎堡以視像形式露面，歡迎新來的駐英使節。不過這個被視為嘗試釋除外界疑慮的舉動適得其反，她前臂被人發現有一大片類似瘀青，有指這可能與她入院期間或曾接受插管有關。

白金漢宮29日又再宣布，女王繼續遵照醫生建議在家中休養兩週。

白金漢宮29日稱，她在未來兩週都不會有正式外訪活動，而是在宮中處理較為輕巧的文書工作，意味她無法出席11月11日的陣亡將士紀念日（Remembrance Day）儀式。不過據說她相當想出席14日的「陣亡將士紀念星期日」（Remembrance Sunday）彌撤。