英國王室｜英女王愛它卻被要求別再喝　醫生貼心建議她只得點頭

美國《名利場》（Vanity Fair）雜誌10月14日稱，英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）最近公開露面時，包括14日都被拍到需用手杖，但基本上她身體狀況良好。醫生為了她好，要求她停止喝酒。她從此得與這個小嗜好告別了。



醫生建議的是，除特定場合，女王勿喝酒。他稱她秋季行程密集，還有2022年6月登基70年的白金禧慶典。一名消息人士稱，醫生想確保她的健康無虞，能應付往後繁忙的行程。

女王今後只會喝清水或汽水。

圖為英女王2021年10月14日在卡迪夫出席威爾斯議會開幕儀式時的情形。她被拍得步行時需用手杖，但其健康狀況基本上是良好的。（Getty）

一名王室家庭朋友向《名利場》稱，女王被建議放棄的「傍晚小酌」，而它通常是一杯馬天尼。這位消息人士稱，放棄這一杯，對女王來說沒什麼大不了，她不是喝得多的人，「但在她人生這階段，不得不放棄為數不多的樂趣之一，這似乎有點不公平。」

女王在傍晚喝酒時，點的通常是乾馬丁尼（Dry Martini），王儲查理斯也愛喝這個。

↓延伸閱讀：菲臘親王逝世｜與英女王新婚不無掙扎 以愛與妥協助妻履行公職（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 3

懶人包｜梅根與哈里王子專訪大爆英國王室內幕 一個圖輯看清他們都說了什麼？（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 10

↓延伸閱讀：英國王室｜豈止梅根被困？凱特入宮後6大禁忌 就寢不能早過她（點圖放大瀏覽👇👇👇）