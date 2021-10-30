吳釗燮：一個中國不存在　台灣不會屈服

台灣外交部10月30日指，部長吳釗燮接受意媒採訪時稱，台灣絕非中華人民共和國的一部分，中國持續打壓台灣的國際生存空間，片面破壞台海和平穩定，台灣絕不會在壓力下屈服。



台灣外交部30日在網站發布新聞資料稱，意大利地緣政治雜誌《LIMES》發行的10月號刊，封面故事為「台灣，反中」（Taiwan, l’anti-Cina）。它以「一個中國不存在，台灣不會屈服於北京的傲慢」為題，刊登吳釗燮的書面專訪全文。

中央社30日引述資料稱，吳釗燮稱台灣絕非中華人民共和國的一部分，台灣的民主制度與中國的共產極權專制形成強烈對比，雙方在核心價值也存在根本差異。台灣尊重人權、自由及法治，是政治民主及經濟繁榮的成功故事，也證明民主制度與華人文化可以並行不悖。

吳釗燮表示，台灣的未來與發展應由台灣人民決定，呼籲中國政府應以民為本，尊重民主自由、保障人權，並應務實理性看待兩岸關係，在尊重台灣民意與對等的基礎上，雙方展開良性對話，共同推動兩岸及區域和平。

圖為台灣外交部10月30日發布的相片。（Facebook@mofa.gov.tw）

吳釗燮表示，以美國為首的西方民主國家對中國擴張行徑已有高度警覺，對中國帶來的各類挑戰具有廣泛與高度共識，台灣位於民主陣營對抗專制政權第一線，堅持民主、自由價值，在維護國際社會的安全與繁榮，扮演不可或缺的角色。