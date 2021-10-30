英國王室｜約翰遜：英女王狀態非常好

撰文：許懿安
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英國白金漢宮10月29日又宣布，英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）繼續遵照醫生建議在家中休養兩週。王室發言人10月下旬曾發聲明稱，醫生建議她休息數天。

在意大利羅馬出席二十國集團（G20）峰會的英國首相約翰遜（Boris Johnson）30日向英國第四頻道（Channel 4）稱，他已與女王通話，「她的狀態非常好」。他說：「她只是遵照醫生建議以及休息一下，而我想這是重要的。我想全國上下都祝福她。」

圖為2021年10月19日，英女王伊利沙伯二世在英國溫莎堡舉行的全球投資峰會上，與英國首相約翰遜一同與賓客寒暄。（AP）

白金漢宮29日稱，她在未來兩週都不會有正式外訪活動，而是在宮中處理較為輕巧的文書工作，意味她無法出席11月11日的陣亡將士紀念日（Remembrance Day）儀式。不過據說她相當想出席14日的「陣亡將士紀念星期日」（Remembrance Sunday）彌撤。

白金漢宮26日已宣布女王不前往蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）出席聯合國氣候峰會（COP26）。不過白金漢宮稱，她已為大會預錄講話。

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