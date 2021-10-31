G20峰會｜法國及印度同意加強印太地區合作關係

二十國集團（G20）峰會10月30日揭幕，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）與印度總理莫迪（Narendra Modi）會面，雙方同意在印太地區問題上加強合作。



美聯社報道，馬克龍辦公室的聲明提到，法國和印度會在下週於巴黎舉行戰略對話，內容涵蓋雙邊、地區及國際議題，並指兩國在印太地區的行動需要根據互信及獨立的原則。

法國與傳統盟友美國的關係受到澳英美聯盟（AUKUS）引起的潛艇協議糾紛影響而一度陷入僵局，巴黎方面之後表示視印度為印太地區的主要夥伴。

除了拉攏印度，馬克龍同日亦分別與印尼總統佐科維多多（Joko Widodo）及韓國總統文在寅會面，促進區內合作。

Had a very warm meeting with Pope Francis. I had the opportunity to discuss a wide range of issues with him and also invited him to visit India. @Pontifex pic.twitter.com/QP0If1uJAC — Narendra Modi (@narendramodi) October 30, 2021

另外莫迪同日較早前與教宗方濟各（Pope Francis）會面，討論應對貧窮及氣候變化等議題，莫迪並邀請對方訪問印度。方濟各曾多次表示有意到訪當地，包括在2017年接近成事。假如今次可以成行，將會是自1999年時任教宗若望保祿二世（John Paul II）之後，再在教宗踏足當地。