G20｜潛艇訂單惹怒法國　拜登向馬克龍道歉：是美國做得笨拙了

美國總統拜登（Joe Biden）10月29日在二十國集團峰會（G20）舉行前，與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）會面。這是兩國領袖因法國失去來自澳洲的巨額潛訂單引發外交風波後，他們首次會面。



拜登沒正式道歉，但稱美國在此事表現得笨拙（clumsy），承認不應令法國這位老盟友嚇一跳。他又補充稱，在訂單一事上，美國做得不夠優雅。

馬克龍稱是次會面重要，以及關鍵是兩國面對新挑戰時向前看。他稱美法同盟將加強合作，避免類似情況再發生。當馬克龍被問及兩國關係已否是修補時，他說：「我們一起澄清我們須澄清的事。」

拜登和馬克龍似乎選擇就此事「翻篇」。法媒29日稱，拜登向馬克龍釋出、自外交風波發生以來最清楚的、「懺悔」（contrition）的訊號，而彭博社29日也分析稱，馬克龍從拜登那裏贏得「外交勝利」。

兩人會晤地點選在法國駐羅馬教廷大使館的波拿巴別墅（La Villa Bonaparte）。路透社30日引述一位法國外交人員稱，會面選在「法國的地盤」舉行，有重要的政治含義。

包括路透社在內的外媒均指出，兩人有「友善的肢體語言」。他在會面開始前就向媒體記者微笑及揮手，然後在一同走進會場時互相拍拍對方肩膀。

澳洲、英國和美國9月15日達成澳英美聯盟（AUKUS）防衛協議，為澳洲引入核動力潛艇。法國因此失去澳洲的潛艇訂單，且聲稱此前被蒙在鼓裏，為此極度憤怒。