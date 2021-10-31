英法捕魚爭議　兩國領袖各執一詞　短期難望緊張降溫

英國首相約翰遜（Boris Johnson）和法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）於10月31日會面，討論兩國在捕魚方面的糾紛。雙方同日公布會面結果，但問題看來難在短期內解決。



英國路透社31日引述一法國官員稱，兩人同意為爭議降溫，但約翰遜的發言人否認這個說法並稱，如馬克龍想緩和緊張情勢要先作行動。

約翰遜的發言人對記者說：「該是法國決定是否放棄他們近日發出、與違反英國脫歐協議有關的威脅，這將是他們的事。」

法國商業調頻電視台（BFM TV）引述一名法國官員稱，會面期間馬克龍向約翰遜稱，要求英國「尊重規則」。

法方制裁11月2日上路

馬克龍稱該國已準備在11月2日起實行「相稱及可逆」的措施。但英國稱法國的威脅「完全不合理」。

法國所講的措施，是除非英國對更多進入英國水域的法國漁船批出捕撈許可證，11月2日將禁止英國漁船在一些港口泊岸，以及加強檢查進入該國、載有英國貨物的貨車。

英國不認同法國的要求，稱已在脫歐協議項下批出足夠的許可證。

法國28日一度扣留英方漁船，令兩國緊張升溫。

英法兩國曾就漁業問題多次爭拗，包括2018年8月的「扇貝之爭」。（VCG）

有兩艘英國漁船在2021年10月27日深夜至28日凌晨被法國海事警察處罰。法方稱英國漁船於塞納灣（Seine Bay）進行捕撈，未持有許可證，於是對其扣押及罰款，又對另一艘英國漁船發出警告。此事喚起外界對於2018年8月「扇貝大戰」的回憶。

法國漁民被指在2018年8月28日深宵時分於英倫海峽（English Channel）向英國漁民「爆粗」、扔石頭及煙霧彈，抗議他們在法國水域「掠奪式」捕撈扇貝。事件將英國有關爭議再度炒熱，也成為英國脫歐談判其中一個爭拗的議題。