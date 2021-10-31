王毅布林肯會面　美卿聲明首提中美合作

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和中國外長兼國務委員王毅10月31日在意大利羅馬舉行了近1個小時的會晤。美國國務院第一時間發布了會晤聲明。和以往聲明相比，包括拜登（Joe Biden）上台後來的白宮聲明，此次是布林肯第一次在聲明中優先強調兩國的合作。



聲明先是提到，布林肯強調兩國保持開放溝通渠道、負責任管控兩國競爭的重要性。緊接着，內文提到，布林肯重申了兩國利益交織的領域以及可以開展合作的領域，包括朝鮮、緬甸、伊朗、阿富汗和氣候危機。

最後，美方聲明提到，中國一系列行為有損基於準則的國際秩序，與美國及其盟友所堅持的價值觀和利益相悖，包括和人權、新疆、西藏、香港、東海、南海和台灣相關的行為。

從這份聲明來看，布林肯方面有意重點強調兩國的共同利益以及可以合作的領域。這是美方姿態的一種變化。

今年3月份的阿拉斯加高層磋商中，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪和王毅多次提到「合作」，但布林肯和沙利文對「合作」二字隻字不提，只專注於對中國的行為表達各種「關切」。

2021年10月6日，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪同美國總統國家安全事務助理沙利文在瑞士蘇黎世舉行會晤。（中國外交部）

6月11日，在和楊潔篪的通話中，布林肯提到了「合作」，但是要求中國在新冠肺炎疫情調查中保持「合作」。

即便是沙利文10月6日同楊潔篪在瑞士蘇黎世的會晤，美方也沒有提到「合作」。這次會晤確定年底舉行中美元首視像會晤。

可見，經過半年多來的外交對抗與輿論公關，布林肯團隊也在調整姿態。尤其考慮到王毅此次以「中國國家主席習近平特使」身份出席二十國集團峰會，美國也不會錯過與其對話的機會。這也有助於雙方繼續協調習拜視像會晤事宜。