王毅布林肯會面　美卿聲明首提中美合作

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和中國外長兼國務委員王毅10月31日在意大利羅馬舉行了近1個小時的會晤。美國國務院第一時間發布了會晤聲明。和以往聲明相比，包括拜登（Joe Biden）上台後來的白宮聲明，此次是布林肯第一次在聲明中優先強調兩國的合作。
聲明先是提到，布林肯強調兩國保持開放溝通渠道、負責任管控兩國競爭的重要性。緊接着，內文提到，布林肯重申了兩國利益交織的領域以及可以開展合作的領域，包括朝鮮、緬甸、伊朗、阿富汗和氣候危機。
最後，美方聲明提到，中國一系列行為有損基於準則的國際秩序，與美國及其盟友所堅持的價值觀和利益相悖，包括和人權、新疆、西藏、香港、東海、南海和台灣相關的行為。
從這份聲明來看，布林肯方面有意重點強調兩國的共同利益以及可以合作的領域。這是美方姿態的一種變化。
今年3月份的阿拉斯加高層磋商中，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪和王毅多次提到「合作」，但布林肯和沙利文對「合作」二字隻字不提，只專注於對中國的行為表達各種「關切」。
6月11日，在和楊潔篪的通話中，布林肯提到了「合作」，但是要求中國在新冠肺炎疫情調查中保持「合作」。
即便是沙利文10月6日同楊潔篪在瑞士蘇黎世的會晤，美方也沒有提到「合作」。這次會晤確定年底舉行中美元首視像會晤。
可見，經過半年多來的外交對抗與輿論公關，布林肯團隊也在調整姿態。尤其考慮到王毅此次以「中國國家主席習近平特使」身份出席二十國集團峰會，美國也不會錯過與其對話的機會。這也有助於雙方繼續協調習拜視像會晤事宜。