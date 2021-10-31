王毅布林肯會晤近1小時　美國務院聲明出現「新亮點」

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和中國外長兼國務委員王毅10月31日在意大利羅馬舉行了會晤。會晤大約持續了50分鐘左右。這也是兩位外交官自今年3月阿拉斯加會談後首次見面，也是中美元首視頻會晤前的一次高層會晤。



從美國國務院公布的聲明來看，布林肯的態度似乎有些變化。

聲明先是提到，布林肯強調了兩國保持開放溝通渠道、負責任管控兩國競爭的重要性。

緊接着，聲明強調了兩國的合作領域。聲明稱，布林肯重申了兩國利益交織的領域以及可以開展合作的領域，包括朝鮮、緬甸、伊朗、阿富汗和氣候危機。

這是拜登（Joe Biden）上台後來布林肯官方聲明中首次提及中美雙邊關係的合作。之前布林肯唯一一次提到的合作是指讓中國對新冠肺炎疫情溯源調查展現「合作」。白宮之前也沒有在公開聲明中強調過和中國可以開展合作的領域。

最後，美方聲明提到布林肯所要表達的對華關切。比如，布林肯指控中國一系列行為有損基於準則的國際秩序，與美國及其盟友所堅持的價值觀和利益相悖，包括和人權、新疆、西藏、香港、東海、南海和台灣相關的行為。

美方聲明最後才提到拜登對華價值觀外交的分歧性議題，尤其最後才提到台灣。這說明，為了鋪墊接下來的元首視頻會晤，布林肯方面有意重點強調兩國的共同利益以及可以合作的領域。這是美方姿態的一種變化。

當然，對於以中國國家主席習近平特使身份出席羅馬二十國集團（G20）的王毅來說，台灣問題關係到中國的核心利益，雖非中美雙邊議題，但卻是王毅首先要向美方提出關切的話題。王毅在會晤中必然會強調中方立場，要求美國維護好中美關係的政治基礎。這也是兩國元首視像會議的前提條件。

根據路透社等媒體的報道，布林肯向王毅表示，美國「一中政策」並沒有改變，但美國反對北京採取的增加台海緊張形勢的行為，明確反對北京單方面改變現狀。一位陪同布林肯訪問的美國官員表示，美國希望負責任管理兩大經濟體之間的緊張競爭關係。

Secretary Blinken is meeting now in Rome with Chinese Foreign Minister Wang Yi -- highest level US-Chinese meeting here, since Xi is not attending. The two sides are still working out when Biden and Xi will meet virtually pic.twitter.com/J1c0E581jc — Kevin Liptak (@Kevinliptakcnn) October 31, 2021

就在會晤布林肯之前，10月29日，王毅出席G20會議時曾表示，美國等個別國家企圖在台灣問題上搞突破，這一做法違背了其同中國建交時所做的政治承諾。

王毅說：「近來美國等個別國家企圖在台灣問題上搞突破，這一做法違背了其同中國建交時所做的政治承諾，無視廣大會員國在2758號決議中表達的共同意志，是對聯合國憲章宗旨和原則的損害，也是對台海和平穩定的破壞。他們在50年前就阻攔不了一個中國原則，在21世紀的今天更不可能得逞。如果一意孤行，必將為此付出應有的代價。」

王毅所指的就是布林肯之前發佈的「支持台灣加入聯合國體系」的聲明以及部分國會議員試圖修改聯大2758號決議的聲音。在文章《美國挺台外交難避昔日在聯大的慘敗》中，筆者曾提到，2758號決議無需提及台灣問題，是因為該決議案解決的就是確立PRC在聯合國的「唯一性」和「合法性」。無論美國議員、官員和學者如何強調台灣的「價值」和「共同價值觀」，終究無法彌補美國在聯合國「挺台外交」的失敗。

而且，王毅能夠點名美國，明顯有警示包括美國在內的其他近期借台灣問題施壓北京的國家。所以，王毅此番外交發力的核心議題就是為了反擊美國近來利用台灣發起的輿論攻勢。

比如，王毅10月30日會見法國外長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）時曾表示，作為聯合國安理會常任理事國，中法要高度警惕那些在國際上製造對立、挑起新冷戰的言行，堅定捍衛多邊主義，堅決反對霸權主義、單邊主義和保護主義，展現大國的責任擔當。

根據中國官方通報，勒德里昂向王毅表示，法方堅定奉行一個中國政策，尊重國家主權原則。法方堅定支持多邊主義，一貫主張本着相互尊重原則，通過對話而非對抗處理分歧，願繼續同中方加強在安理會和二十國集團等多邊框架下的溝通協調。