G20峰會｜閉幕通過羅馬峰會宣言　氣候變化未定出具體目標

二十國集團（G20）領導人第十六次峰會10月31日通過了《二十國集團領導人羅馬峰會宣言》，宣言提及了G20將幫助發展中國家增加疫苗，致力於採取行動應對氣候變化等多個議題。G20領導人還表示，期待北京2022年冬奧會和冬殘奧會。



10月30日至31日，G20領導人峰會在意大利羅馬以線上線下相結合的方式舉行。在31日發布的《二十國集團領導人羅馬峰會宣言》中，G20領導人稱，為推動實現世界衛生組織全球疫苗接種戰略建議的全球接種目標，即到2021年底所有國家至少40%的人口接種、到2022年年中70%人口接種，將採取措施，幫助發展中國家增加疫苗、關鍵醫療產品和原料供應，解決相關供應和融資限制。

G20領導人支持中低收入國家提高疫苗分配、監管和本地生產能力，包括在多個地區設立技術轉讓中心，達成聯合生產和處理安排。G20領導人將共同努力，推動依據各國法律和國情，認可世界衛生組織認為安全有效的新冠疫苗。G20領導人承諾大幅增加疫苗、治療和診斷工具的提供和獲取，確保疫苗在有需要的地方透明、快速和可預測地交付和接種。G20領導人呼籲私營部門和多邊金融機構加入這一努力。

10月31日，G20領導人們在羅馬特萊維噴泉前合影。（AP）

G20領導人對新冠肺炎危機的影響、特別是對發展中國家的影響深表關切，將加強行動落實《二十國集團落實2030年可持續發展議程行動計劃》。

G20領導人歡迎國際貨幣基金組織實施的新一輪特別提款權普遍增發，這為全球提供了6,500億美元等值的額外儲備。歡迎二十國集團緩債倡議所取得的進展。G20領導人將繼續推進國際貨幣基金組織治理改革進程，在2023年12月15日前，完成第16輪份額總檢查，包括引入一個新的份額公式作為指引。

G20領導人承諾加強行動，在2030年前遏止和扭轉生物多樣性喪失，並呼籲《生物多樣性公約》締約方在於昆明舉行的第15次締約方大會（COP15）上通過富有雄心、平衡、務實、有效、強有力且具有變革性的「2020年後全球生物多樣性框架」。

G20領導人重申致力於全面有效落實《聯合國氣候變化框架公約》和《巴黎協定》，在這關鍵十年採取減緩、適應和資金行動，基於現有最佳科學知識，體現共同但有區別的責任和各自能力原則，並考慮不同國情。G20領導人仍然承諾《巴黎協定》目標，將全球平均氣温升高幅度控制在低於2℃之內，並努力將其限制在工業化前水平以上1.5℃之內，也將其作為實現2030年議程的手段之一。

G20會員國又承諾，針對碳排放要採取行動。但是實現淨零碳排放，並未設定具體目標，僅提及在「本世紀中葉前後」實現碳中和，並結束對海外燃煤電廠的融資。

10月31日，在G20峰會舉行的新聞發布會上，美國總統拜登（Joe Biden）發表講話。（AP）

G20領導人強調有效實施全球適應目標的重要性，還承諾擴大適應資金，以滿足發展中國家的需求。憶及並重申發達國家承諾2020年前，每年動員1,000億美元並延續至2025年，以解決發展中國家的需要，強調儘早完全兑現該目標的重要性。

G20領導人認識到，技術和創新作為全球復甦和可持續發展的關鍵推動因素的作用。G20領導人認識到，制定政策打造有利、包容、開放、公平、非歧視的數字經濟的重要性。重申致力於完善針對包括中小微企業在內的脆弱和服務不足群體的數字普惠金融，推進普惠金融全球夥伴關係工作，落實《2020年二十國集團普惠金融行動計劃》。

G20領導人重申對於在公私領域反腐敗中秉持零容忍態度、在國際反腐敗鬥爭中實現共同目標的承諾，通過《二十國集團2022年至2024年反腐敗行動計劃》。

G20領導人還表示， 期待北京2022年冬奧會和冬殘奧會。這是來自世界各國的運動員競技的重要機會，也是人類韌性的象徵。