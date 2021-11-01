布林肯：會確保台灣有能力自我防衛

台海局勢持續緊張，若發生武統，美國是否會出兵保衛台灣？美國國務卿布林肯（Antony Blinken）10月31日接受美媒訪問時重申，美方堅持履行《台灣關係法》承諾，並且確保台灣遭受攻擊時有能力自我防衛。



10月31日，美國國務卿布林肯在羅馬遠程接受美國有線新聞網絡（CNN）採訪。布林肯告訴CNN主持人，美國將支持台灣抵禦可能的中國大陸攻擊的能力，但拒絕回應「美國自己是否會幫助保衛這個島嶼」。

主持人反覆追問「美國是否保衛台灣」，布林肯強調了3遍美方會確保「台灣有能力自衛」，未有明確回應「美方是否出兵幫助守島」。

主持人巴什（Dana Bash）問布林肯，「請澄清一下，美國是否直接向台灣政府承諾，如果中國大陸『侵略』，會直接參與防衛台灣？」

布林肯稱美方「政策未變」、「承諾長期存在」、「拜登還是參議員時就明確支持讓台灣有方法自衛」、「確保沒有任何一方能採取單邊行動」等等。

巴什說，「你能解釋一下這是什麼意思嗎？你是說美軍不會赴台實施防衛嗎？」

布林肯重申「我們堅持，堅決堅持《台灣關係法》（Taiwan Relations Act）裏美方的責任，包括確保台灣有能力實施自衛。」