東京列車疑兇崇拜「小丑」角色　參考同類案件犯案求判死刑

日本東京都調布市、屬於京王電鐵的京王線國領站一列車10月31日晚發生揮刀傷人及縱火案，造成17人受傷，其中1名被刺的男乘客重傷昏迷。被捕的24歲疑犯11月1日向警員表示，自己很崇拜美國電影《蝙蝠俠》反派角色「小丑」（Joker），又稱想嘗試殺人後被判死刑。



日本共同社11月1日報道，東京警視廳10月31日晚以涉嫌殺人未遂，當場逮捕了自稱名叫服部恭太的24歲疑犯。警視廳已成立專案組展開詳細調查。

服部恭太供稱，他先在京王井之頭線澀谷站上車，之後在第8節車廂進入特快列車，刺傷座位上的70多歲男子，並前往第6節車廂潑灑液體後點燃，令座位起火燃燒。他之後前往至第9節車廂並被警方制伏。

報道指，服部恭太當時身穿「小丑」角色的服裝，晃動着手中類似菜刀的刀具在車廂內行走。案發現場發現疑似裝打火機油的塑料瓶和刀具，服部恭太供稱刀具「購自網絡」。

▼有人在Twitter上載影片，可見疑犯行兇後身在車廂內的情形。推文的網民稱，他右手持刀、右手拿着點燃的香煙，而且左手手震。

こやつが

京王線の犯人です



右手にナイフ

左手にタバコめちゃくちゃ手は震えてた



とにかくこいつにむかつきました



すごくみんな必死に逃げて

僕がみんなに窓から出ろ言い死にものぐるいでみんなででてたこいつの前まで来ました



本当に許せなかった

殴りたかったです

#京王線#京王線刃物#犯人 pic.twitter.com/fdlLN9nj1Z — 生形たけし (@takahashi9811) October 31, 2021

服部恭太還向警方供稱，「我認為殺死2人以上將被判處死刑。我參考了（8月發生的）小田急電鐵（列車傷人）案件。潑灑了打火機油。」他又透露，自己從6月左右就一直在想着要被判處死刑。

他表示，對自己未能在襲擊中殺死任何人感到遺憾。據報他事業遭遇挫敗，與朋友的關係也有問題。

↑↓事發在萬聖節的晚上，不少人出外進行慶祝，車廂內乘客眾多。從現場影片可見，乘客慌張逃離出事的那一節車廂。此外列車抵達國領站後未有立即開門，有些人自車窗逃出。