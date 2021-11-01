東京列車疑兇崇拜「小丑」角色　參考同類案件犯案求判死刑

撰文：王慧珊
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日本東京都調布市、屬於京王電鐵的京王線國領站一列車10月31日晚發生揮刀傷人及縱火案，造成17人受傷，其中1名被刺的男乘客重傷昏迷。被捕的24歲疑犯11月1日向警員表示，自己很崇拜美國電影《蝙蝠俠》反派角色「小丑」（Joker），又稱想嘗試殺人後被判死刑。

日本共同社11月1日報道，東京警視廳10月31日晚以涉嫌殺人未遂，當場逮捕了自稱名叫服部恭太的24歲疑犯。警視廳已成立專案組展開詳細調查。

服部恭太供稱，他先在京王井之頭線澀谷站上車，之後在第8節車廂進入特快列車，刺傷座位上的70多歲男子，並前往第6節車廂潑灑液體後點燃，令座位起火燃燒。他之後前往至第9節車廂並被警方制伏。

報道指，服部恭太當時身穿「小丑」角色的服裝，晃動着手中類似菜刀的刀具在車廂內行走。案發現場發現疑似裝打火機油的塑料瓶和刀具，服部恭太供稱刀具「購自網絡」。

▼有人在Twitter上載影片，可見疑犯行兇後身在車廂內的情形。推文的網民稱，他右手持刀、右手拿着點燃的香煙，而且左手手震。

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服部恭太還向警方供稱，「我認為殺死2人以上將被判處死刑。我參考了（8月發生的）小田急電鐵（列車傷人）案件。潑灑了打火機油。」他又透露，自己從6月左右就一直在想着要被判處死刑。

他表示，對自己未能在襲擊中殺死任何人感到遺憾。據報他事業遭遇挫敗，與朋友的關係也有問題。

↑↓事發在萬聖節的晚上，不少人出外進行慶祝，車廂內乘客眾多。從現場影片可見，乘客慌張逃離出事的那一節車廂。此外列車抵達國領站後未有立即開門，有些人自車窗逃出。

持刀傷人
日本
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Joker （小丑）