阿富汗塔利班掌權兩個月後　首次對華出口特產

撰文：王晶晶
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阿富汗塔利班重新掌權兩個月之後，10月31日，阿富汗恢復向中國出口松子。11月1日，首批松子抵達上海。

中國駐阿富汗大使王愚11月1日發表四條推文稱，「10月31日，一批45噸重的阿富汗松子通過貨機，順利發往中國。」「11月1日，首批松子抵達上海。」「儘管阿富汗的國際貨運仍受限制，但中阿兩國克服了種種困難，完成了貨物出口。」「未來幾個月，阿富汗將有數萬噸松子出口到中國。」「出口松子帶來的數億美元收入，將讓許多阿富汗農民受益匪淺。」

10月31日當天，塔利班政府在喀布爾機場舉行了一個簡單的剪彩儀式，塔利班政府副總理哈納菲（Abdul Salam Hanafi）等多名高級官員及王愚參加了送行儀式。

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