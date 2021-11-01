阿富汗塔利班掌權兩個月後　首次對華出口特產

阿富汗塔利班重新掌權兩個月之後，10月31日，阿富汗恢復向中國出口松子。11月1日，首批松子抵達上海。



The first flight of Afg pine nuts of this year arrived Pudong Airport, Shanghai, from Kabul. Great job of cooperation of our 2 countries and peoples.Income for Afg farmers, nice taste for Chinese cousumers. Win Win. pic.twitter.com/lKHJrzqNVx — Wang Yu 王愚 (@ChinaEmbKabul) November 1, 2021

中國駐阿富汗大使王愚11月1日發表四條推文稱，「10月31日，一批45噸重的阿富汗松子通過貨機，順利發往中國。」「11月1日，首批松子抵達上海。」「儘管阿富汗的國際貨運仍受限制，但中阿兩國克服了種種困難，完成了貨物出口。」「未來幾個月，阿富汗將有數萬噸松子出口到中國。」「出口松子帶來的數億美元收入，將讓許多阿富汗農民受益匪淺。」

همدا اوس له کابل هوايی ډګر څخه په لومړي ځل په ځلغوزو بار یوه کارګو الوتکه د اسلامي امارت د لوړ رتبه مسئولینو په افتتاح سره د چین هیواد په لور والوته. pic.twitter.com/StweIRRgWZ — Bilal Karimi(بلال کریمي) (@BilalKarimi21) October 31, 2021

10月31日當天，塔利班政府在喀布爾機場舉行了一個簡單的剪彩儀式，塔利班政府副總理哈納菲（Abdul Salam Hanafi）等多名高級官員及王愚參加了送行儀式。