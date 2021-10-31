塔利班政府促國際社會承認地位　稱中國承諾協助發展交通基建

阿富汗塔利班臨時政府目前未獲國際社會承認，塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）在10月30日記者會上，促請美國及國際社會承認塔利班，否則會令阿富汗問題持續，危及地區及全球穩定。



穆賈希德表示，獲承認現行制度是阿富汗人的權力，不應被剝奪的同時，剝奪了亦不會讓任何人受益。穆賈希德表示，若美國等國際社會未能承認塔利班政權，阿富汗問題就會持續，這會是地區問題，並最終可能成為全球的問題。

穆賈希德指出，10月較早時候在卡塔爾舉行的會議上，塔利班已向美國官員傳達了同樣的訊息。

穆賈希德又透露，中國外長王毅上週初於卡塔爾會見塔利班代表團，承諾協助阿富汗發展交通基建，並讓喀布爾的產品通過鄰國巴基斯坦出口至中國市場。

圖為10月20日，阿富汗塔利班代表前往莫斯科出席會議。（Reuters）

穆賈希德又提到當年導致阿富汗戰爭爆發的因素，他表示這是因當年美國和阿富汗沒有正式的外交關係所致，穆賈希德稱事件原可通過談判和政治妥協解決。

塔利班掌重奪政權後仍未獲國際社會普遍承認，美國凍結阿富汗政府在海外的資產。聯合國一直敦促國際社會向阿富汗提供緊急人道援助，稱4年多的衝突與反覆的自然災害導致該國出現糧食危機。聯合國研究表示，阿富汗4000萬人口中在11月將會有一半陷入「嚴重糧食不足」的困境。