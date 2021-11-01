移民澳洲｜Hong Kong stream正式公布在澳港人2022年3月起可申請

澳洲11月1日正式公布在兩項永久居留簽證上，各增加一個為港人而設的分類「香港組別」（Hong Kong Stream）。2022年3月5日起，在澳持臨時簽證的香港人，包括香港畢業生和技術勞工，可申請澳洲永久居民簽證。



澳洲政府估計在澳持相關簽證的港人不足9,000人，這批人都是合資格申請者，當中包括臨時技術工作簽證、臨時畢業生簽證以及學生簽證持有人，他們可在2022年3月5日起申請這種新的簽證。

澳洲政府稱，不論他們持特區護照或英國國民（海外）護照（BNO）都可申請。

圖為2021年10月19日，鏡頭下澳洲悉尼商業區的黃昏。（AP）

移民局長霍克（Alex Hawke）稱這些面向香港人的、專門和簡單的簽證途徑將吸引人才並建立商業連繫，有助於提高生產力並為澳洲人創造更多的就業機會。

移民局資料顯示，截至2021年7月的18個月內，澳洲向約6,000名身在當地的香港人發出永久居民簽證，惟9,250宗申請失敗。