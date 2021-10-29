移民澳洲｜增Hong Kong stream降門檻　移民顧問：對象為年輕人

【移民澳洲／BNO／移民條件／澳洲工作】澳洲近日公布最新《2021年移民規例修訂（香港）法例》，當中「技術移民獨立簽證」（類別 189）和「偏遠地區技術移民永久居留簽證」（類別 191）將為港人專門設立一個全新簽證分類「Hong Kong stream」，持畢業生或技術簽證港人，在3至4年後便可申請永久居留權，避過「計分制」獲得永居權。



有移民顧問指出，澳洲面對人口老化問題，移民政策明顯想吸納更多大學生及年輕人畢業後留澳洲工作，認為新政策下較以往寬鬆，亦為沒有BNO的香港年輕人提供多一個選項。



澳洲近日公布最新《2021年移民規例修訂（香港）法例》，放寬港人簽證門檻。（AP）

澳洲去年為港人設「避風港」政策，延長香港畢業生和技術簽證5年，為香港人申請永久居留移民澳洲提供途徑。

簽證費用至少3萬元以上

新公布的《2021年移民規例修訂（香港）法例》由明年3月5日開始實施，申請人必須持有臨時技術移民工作簽證（類別 457）、臨時技術短缺簽證（類別482）或臨時畢業生簽證（類別 485），並符合移民「通用條件」（Common criteria），即通過健康檢查、品格審查、未被澳洲安全及情報組織（ASIO）視為「直接或間接安全風險」、未被聯邦外長視為對澳洲外交利益有影響人士。

在持有相關簽證4年後，即可申請「技術移民獨立簽證」（類別 189），或在指定偏遠地區居住、工作及進修滿3年即可申請「偏遠地區技術移民永久居留簽證」（類別 191），期間申請人必須持有香港特區護照或英國國民(海外)（BN(O)）護照。

收費方面，不論採用類別189或類別191，18歲或以上人士基本簽證費用為6,170澳元（折合約3.6萬港元），如未擁有「基本應用水平的英語能力」（Functional English），需額外繳付4,885澳元（折合約2.9萬港元），而18歲以下人士則為5,145澳元（折合約3萬港元）。

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移民顧問：對無BNO年輕人較吸引

環凱移民顧問有限公司董事張家禧表示，澳洲和加拿大明顯以吸納香港大學生及年輕人為主，兩者之間明顯存有競爭，雖然澳洲早前已延長當地港人的畢業生及臨時工作簽證5年，但相信未夠加拿大吸引，故進一步放寬移民政策。

外界一直認為，澳洲的「計分制」相當嚴格及難以達標。張表示，澳洲面對人口老化問題，在調低門檻後，或可吸引一批沒有BNO的年輕人，透過新簽證方式，以較寬鬆的途徑移民當地，對有意出外發展的年輕人提供多一個選項。